Kocsis Máté: Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

Kocsis Máté szerint Magyar Péter képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta. Most éppen – írja – a miniszterelnök horvátországi nyaralásával kapcsolatban oszt meg hazugságokat és uszít is egyszerre.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

„Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát! Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz” – olvasható Kocsis Máté bejegyzésében.

„Azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben “pontosan egymás mellett állt”, és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól “leleplezte”. Az aprócska gond csak az, hogy az alábbi fotó, melyet Magyar “bizonyítékként” csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik. Több, mint ÖT ÉS FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, nem tegnapi.” – folytatta Kocsis Máté.

Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Hazugság hazugság hátán

„A külföldről fizetett 444-es és telex-es “tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták. Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na. Szóval jól átverte és uszította a MANöken ismét a rajongóit, azok megint csápoltak neki, öklöt ráztak, aztán kiderül, hogy ismét csak egy nagy blöff az egész. Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra! Osszák meg a posztot, jusson el a ciki-szektához, hogy újra becsapta őket a főnökük!” - feddte fel az igazságot Kocsis Máté.