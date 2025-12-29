Ukrajna dróntámadást indított Vlagyimir Putyin állami rezidenciája ellen

A Kreml szerint Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciája ellen, miközben az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalások a végső szakaszba léptek. Szergej Lavrov külügyminiszter állítása szerint összesen 91 nagy hatótávolságú drónt vetettek be a Novgorod régióban található rezidencia ellen, ami Moszkva tárgyalási pozíciójának átgondolását is maga után vonhatja – írja a Daily Mail alapján a Mandiner.

Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij határozottan tagadta az orosz vádakat, azokat egyszerű hazugságnak nevezte. A feszültséget tovább növelte az ukrán elnök karácsonyi beszéde, amelyben sokak szerint burkoltan Putyin halálát kívánta, miközben Ukrajna számára békét és biztonságot sürgetett. Lavrov figyelmeztetett: az ilyen cselekményeknek következményei lesznek.

A fejlemények különösen érzékeny pillanatban történtek, hiszen Moszkva és Washington egyaránt úgy látja, hogy a béketárgyalások közel járnak a lezáráshoz. Donald Trump amerikai elnök szerint már csak néhány, rendkívül vitás kérdés – köztük a Donbasz jövője – akadályozza a megállapodást, amelyről Zelenszkijjel Floridában is egyeztetett.

Putyin valdajai rezidenciája stratégiai és szimbolikus jelentőségű helyszín: egy titkos, luxuskomplexum Moszkva és Szentpétervár között félúton. Nem erősítették meg, hogy az orosz elnök a feltételezett támadás idején ott tartózkodott volna, de az ügy újabb árnyékot vet a békefolyamatra, amelyet a felek már a végjáték küszöbének tekintenek.