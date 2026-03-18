RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai veszélybe került, ilyet még soha nem csinált

A magyar klasszis már tavasz elején megdöntötte korábbi rekordját. Szoboszlai Dominik pályafutása során még soha nem töltött ennyi időt a pályán. Ezzel jóval nagyobb a sérülésveszély is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 14:45
Gólok, gólpasszok, szabadrúgásgólok, sőt, még sárga lapos figyelmeztetések terén is kiemelkedő szezont fut Szoboszlai Dominik a Liverpool színeiben. Sőt, a legutóbbi mérkőzéssel a magyar középpályás felnőtt pályafutása egy újabb rekordját megdöntötte: soha nem töltött még ennyi időt a pályán, mint az idei szezonban.

Szoboszlai Dominiket idén mindössze kétszer cserélte le Arne Slot Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Minden sorozatot figyelembe véve Szoboszlai már több mint 3700 játékpercetnél jár, korábban csupán a utolsó lipcsei szezonjában közelítette meg ezt a számot. A tavalyi idényben klubszinten ugyan nyolc mérkőzéssel többet játszott, mint amennyinél jelenleg jár, viszont idén szinte kirobbanthatatlan a Liverpool kezdőjéből: Arne Slot vezetőedző ritkán cseréli le.

Szoboszlai Dominik veszélyben lehet?

Ez a hatalmas igénybevétel egyelőre nem látszik a magyar válogatott csapatkapitányán, de bármikor visszaüthet, és akár sérülésekhez is vezethet. Ráadásul a szezon még korántsem ért véget, a sérülésveszély pedig fokozatosan növekedni fog, hiszen ekkora terhelést még nem tapasztalt a 25 éves sztár. Bár a Liverpool tavaly nyáron elképesztő összeget költött új igazolásokra, Szoboszlai posztján továbbra sincs érdemi rotáció, ami a rengeteget kritizált holland tréner számlájára írható fel.

Szerencsére a magyar középpályás soha nem tartozott a sérülékeny játékosok közé. Legutóbb a 2024-es Európa-bajnokság előtt okozott némi aggodalmat a szurkolóknak: januári combhajlító-sérülése miatt felmerült, hogy akár a kontinenstornáról is lemaradhat. Bő két hónap múlva azonban már visszatért a Liverpoolba.

Mindenestre, miközben a Liverpool trófeaszerzési esélyei egyre halványulnak, a szezon hajrájában már elsősorban azért lesz érdemes szurkolni, hogy Szoboszlai sérülés nélkül bírja végig ezt a kivételes szezont.

@metropol.napilap

Szoboszlai Dominik már 100 millió eurót ér Durván megemelték a labdarúgó értékét a Transfermarkton. #metropol #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #transfermarkt

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
