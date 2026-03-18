Soundcore A30 Sleep Buds: alváshoz tervezett fülhallgató érkezett a magyar piacra

A ragyogó bőr titkát sokan a kozmetikumokban keresik, pedig az egyik leghatékonyabb „szépségkezelés” minden este rendelkezésünkre áll: az alvás. Éjszaka a bőr regenerálódik, fokozódik a kollagéntermelés, és a sejtek aktívan javítják a nappali károsodásokat. Ha viszont az alvásunkat zavarja a stressz, a képernyők fénye vagy akár a partner horkolása, az a bőrünkön is meglátszik, az alvásmegvonás első jelei az arcunkon mutatkoznak. 10 egyszerű és életszerű tippel mutatjuk be, hogyan teremthetők meg a beauty sleep feltételei – többek között a világ első zajszűrővel rendelkező, kifejezetten alváshoz tervezett fülhallgatójával, a soundcore A30 Sleep Buds-al, írja a Bors Tech rovata.

A beauty sleep nem pusztán jól hangzó kifejezés. Alvás közben a szervezet regenerációs üzemmódba kapcsol: felgyorsul a sejtek megújulása, fokozódik a bőr vérellátása, és nő a kollagéntermelés – ez az a fehérje, amely a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel. Éjszaka a bőr hatékonyabban javítja a nappal során elszenvedett károsodásokat, például az UV-sugárzás vagy a környezeti stressz hatásait. Gyakran pont az alvás az, amiből lefaragunk, ha túl sok lesz a tennivaló, pedig a napi minimum 7 óra alvás alapfeltétel a test jó működéséhez. A minőségi alvás hiánya szinte azonnal látható nyomot hagy: fakóbb bőr, sötétebb szem alatti karikák, duzzadtabb szemkörnyék és hangsúlyosabb ráncok jelenhetnek meg. A kevés alvás ráadásul növeli a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, ami gyengítheti a bőr védőrétegét és felgyorsíthatja az öregedési folyamatokat. A szépség tehát nemcsak a kozmetikumokon, hanem az alváson, az éjszakai rutinon is múlik.

A soundcore A30 Sleep Buds egy vezeték nélküli, aktív zajszűrővel rendelkező, kifejezetten alváshoz tervezett fülhallgató, amely egy púderesdobozra emlékeztető, USB-C csatlakozású töltőtokban kapott helyet. A csomagolásban összesen hat pár gumiharang és több méretű, a fülbe illeszkedő szilikon támasz áll rendelkezésre, hogy mindenki megtalálja a legkényelmesebbet. A kialakítás az oldalukon alvók számára is kényelmes használatot tesz lehetővé. A fülhallgató normál TWS eszközként is működik, azaz lehet rajta zenét hallgatni és telefonálni, az érintéses vezérlés pedig személyre szabható, ezzel is támogatva az egyénenként változó kényelmi igényeket. A soundcore A30 Sleep Buds használatához szükség van a soundcore alkalmazásra, ahol többek között az alvást támogató fehér zajokat vagy a relaxáló zenéket lehet kiválasztani és a lejátszás paramétereit beállítani. Az eszköz rendelkezik alvásfigyelő funkcióval, érzékeli, ha a felhasználó elaludt és opcionálisan kikapcsolja a zenét, de képes egész éjszaka biztosítani a fehér zajt vagy zenét. A fülhallgató normál használat mellett, bekapcsolt aktív zajszűréssel akár 9 órás üzemidőt biztosít egész éjszakán át, az alvás érzékelésekor pedig automatikusan leállítja a Bluetooth-hangos lejátszást, így zavartalan pihenést tesz lehetővé. (A normál használati üzemidő a Soundcore laboratóriumi mérésein alapul - 9 óra ANC-vel és 1 óra Bluetooth-lejátszás 50%-os hangerőn - , a tényleges teljesítmény a használati körülményektől függően persze eltérhet.)