Soundcore A30 Sleep Buds: alváshoz tervezett fülhallgató érkezett a magyar piacra
A minőségi alvás a ragyogó bőr egyik legfontosabb alapja – a kényelmes, kifejezetten alváshoz tervezett, zajszűrős soundcore A30 Sleep Buds pedig segíthet abban, hogy az éjszakák valóban csendesek és pihentetőek legyenek.
A ragyogó bőr titkát sokan a kozmetikumokban keresik, pedig az egyik leghatékonyabb „szépségkezelés” minden este rendelkezésünkre áll: az alvás. Éjszaka a bőr regenerálódik, fokozódik a kollagéntermelés, és a sejtek aktívan javítják a nappali károsodásokat. Ha viszont az alvásunkat zavarja a stressz, a képernyők fénye vagy akár a partner horkolása, az a bőrünkön is meglátszik, az alvásmegvonás első jelei az arcunkon mutatkoznak. 10 egyszerű és életszerű tippel mutatjuk be, hogyan teremthetők meg a beauty sleep feltételei – többek között a világ első zajszűrővel rendelkező, kifejezetten alváshoz tervezett fülhallgatójával, a soundcore A30 Sleep Buds-al, írja a Bors Tech rovata.
A beauty sleep nem pusztán jól hangzó kifejezés. Alvás közben a szervezet regenerációs üzemmódba kapcsol: felgyorsul a sejtek megújulása, fokozódik a bőr vérellátása, és nő a kollagéntermelés – ez az a fehérje, amely a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel. Éjszaka a bőr hatékonyabban javítja a nappal során elszenvedett károsodásokat, például az UV-sugárzás vagy a környezeti stressz hatásait. Gyakran pont az alvás az, amiből lefaragunk, ha túl sok lesz a tennivaló, pedig a napi minimum 7 óra alvás alapfeltétel a test jó működéséhez. A minőségi alvás hiánya szinte azonnal látható nyomot hagy: fakóbb bőr, sötétebb szem alatti karikák, duzzadtabb szemkörnyék és hangsúlyosabb ráncok jelenhetnek meg. A kevés alvás ráadásul növeli a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, ami gyengítheti a bőr védőrétegét és felgyorsíthatja az öregedési folyamatokat. A szépség tehát nemcsak a kozmetikumokon, hanem az alváson, az éjszakai rutinon is múlik.
A soundcore A30 Sleep Buds egy vezeték nélküli, aktív zajszűrővel rendelkező, kifejezetten alváshoz tervezett fülhallgató, amely egy púderesdobozra emlékeztető, USB-C csatlakozású töltőtokban kapott helyet. A csomagolásban összesen hat pár gumiharang és több méretű, a fülbe illeszkedő szilikon támasz áll rendelkezésre, hogy mindenki megtalálja a legkényelmesebbet. A kialakítás az oldalukon alvók számára is kényelmes használatot tesz lehetővé. A fülhallgató normál TWS eszközként is működik, azaz lehet rajta zenét hallgatni és telefonálni, az érintéses vezérlés pedig személyre szabható, ezzel is támogatva az egyénenként változó kényelmi igényeket. A soundcore A30 Sleep Buds használatához szükség van a soundcore alkalmazásra, ahol többek között az alvást támogató fehér zajokat vagy a relaxáló zenéket lehet kiválasztani és a lejátszás paramétereit beállítani. Az eszköz rendelkezik alvásfigyelő funkcióval, érzékeli, ha a felhasználó elaludt és opcionálisan kikapcsolja a zenét, de képes egész éjszaka biztosítani a fehér zajt vagy zenét. A fülhallgató normál használat mellett, bekapcsolt aktív zajszűréssel akár 9 órás üzemidőt biztosít egész éjszakán át, az alvás érzékelésekor pedig automatikusan leállítja a Bluetooth-hangos lejátszást, így zavartalan pihenést tesz lehetővé. (A normál használati üzemidő a Soundcore laboratóriumi mérésein alapul - 9 óra ANC-vel és 1 óra Bluetooth-lejátszás 50%-os hangerőn - , a tényleges teljesítmény a használati körülményektől függően persze eltérhet.)
A megfelelő alvási környezet megteremtése nemcsak a közérzetünkre, hanem a bőrünk állapotára is hatással lehet – a modern alvástechnológiai megoldások pedig ma már abban is segíthetnek, hogy az éjszakai pihenés valóban nyugodt és regeneráló legyen. A készülék javasolt bruttó fogyasztói ára: 84 990 Ft, már több kiskereskedőnél elérhető fehér színben, és március felétől a lista bővülni is fog.
10 tipp a szépítő alváshoz
Tarts következetes alvási ritmust
A szervezetünk biológiai órája – az úgynevezett cirkadián ritmus – szereti a kiszámíthatóságot. Ha minden nap hasonló időben fekszünk le és kelünk fel, könnyebben jutunk el a mély, regeneráló alvási fázisokba.
Kapcsold ki a képernyőket lefekvés előtt
A TV, telefon, tablet és laptop kék fénye csökkenti a melatonin, az alvást szabályozó hormon termelődését. Ideális esetben már 30–60 perccel lefekvés előtt érdemes messzire eltenni az okoseszközöket, és éjszaka minél távolabb tartani őket a hálószobától.
Alakíts ki esti lelassuló rituálékat
Egy meleg zuhany, egy kis olvasás vagy pihenés segít jelezni a szervezetnek, hogy véget ért a nap aktív szakasza. Próbálj egy olyan rendszert kialakítani, ahol az egyes, számodra pihentető tevékenységek ugyanolyan sorrendben követhetik egymást minden este.
Tarts hűvös és jól szellőző hálószobát
Egyes kutatások szerint a 18–20 °C körüli hőmérséklet támogatja leginkább a mély alvást. Hűvösebb szobában jobb aludni, a magas hőmérsékelt nyugtalan forgolódást eredményezhet.
Ne felejtsd el az esti arctisztítást
A bőr éjszaka regenerálódik a leghatékonyabban, ezért fontos, hogy smink és szennyeződések nélkül, a megfelelő hatóanyagokkal kezdje meg ezt a folyamatot.
Gondolj a párnahuzatra is
A selyem vagy szatén párnahuzatok kevésbé dörzsölik a bőrt és a hajat, így csökkenthetik a ráncok elmélyülését, valamint a haj töredezését.
Kezeld a stresszt lefekvés előtt
A túl magas kortizolszint nemcsak az elalvást nehezíti, hanem a bőr regenerációs folyamatait is lassíthatja. Az intenzív edzéseket nem érdemes estére tervezni, de például egy esti jóga segíthet ráhangolódni a pihenő üzemmódra.
Kerüld a késő esti nehéz vacsorákat és alkoholt
Közel a lefekvési időhöz már lehetőleg ne fogyassz nehéz ételeket, koffeines italokat és alkoholt. Ezek megzavarhatják az alvás minőségét, még akkor is, ha elsőre segítenek elálmosodni. Az utolsó étkezés és a lefekvés között jó, ha legalább két óra telik el.
Használj eszközöket, amelyek segítik az alvást
A modern alvástechnológia egyre kifinomultabb megoldásokat kínál: például olyan, kifejezetten éjszakai használatra fejlesztett fülhallgatókat – mint a soundcore A30 Sleep Buds –, amelyek képesek kiszűrni a zavaró hangokat – például a horkolást –, és nyugodt, pihentető hangkörnyezetet teremtenek.
Szűrd ki a zavaró zajokat
Sok nő számára nem a saját alvása, hanem a partner horkolása jelenti a legnagyobb kihívást. A rendszeresen megszakított alvás nemcsak a közérzetre van hatással, hosszú távon a párkapcsolati harmóniát is próbára teheti. Erre jelenthet megoldást a soundcore A30 Sleep Buds, amely képes kiszűrni a horkolást, miközben az oldalukon fekvők is kényelmesen aludhatnak a fülhallgatóval egész éjszaka.
