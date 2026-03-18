„Nincs túlélő!” – Tragikus hajókatasztrófa rázta meg a tengerpartot, percek alatt süllyedt el a legénység
Súlyos tragédia rázta meg szerda reggel a romániai Midia kikötőjét, ahol munka közben borult fel és süllyedt el egy vontatóhajó. A hatóságok szerint az öttagú legénységből senki nem élte túl a váratlanul bekövetkezett hajókatasztrófát.
A fekete-tengeri kikötőben éppen egy hatalmas olajszállító tartályhajó kirakodását segítették a vontatóval, amikor bekövetkezett a baj. Az MTI közleménye szerint a hajó egyelőre tisztázatlan okok miatt hirtelen felborult, majd pillanatok alatt elmerült a mélybe. A fedélzeten tartózkodó öt tengerésznek esélye sem volt a menekülésre a villámgyors hajókatasztrófa során.
Vizsgálják a hajókatasztrófa körülményeit
A mentőegységek nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, búvárcsapatok és helikopterek is fésülik a vizet. Eddig egyetlen áldozatot sikerült partra hozni, de őt már nem tudták újraéleszteni a mentőorvosok. A többieket jelenleg is keresik, de a szakértők szerint már nincs remény arra, hogy bárkit élve találjanak meg a roncsok között.
Akna okozta a tragédiát?
A háborús helyzet miatt felmerült a gyanú, hogy esetleg egy tengeri akna okozta a bajt, ám a román védelmi minisztérium gyorsan reagált a találgatásokra:
Közlésük szerint jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy külső robbanás vagy akna állna a történtek hátterében.
A hajó a Midia Marine Terminal tulajdonában állt. Az ügyészség azonnal eljárást indított, hogy kiderítsék, emberi mulasztás vagy műszaki hiba vezetett-e a borzalmas esethez. A kikötőt lezárták a vizsgálat idejére.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre