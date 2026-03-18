„Nincs túlélő!” – Tragikus hajókatasztrófa rázta meg a tengerpartot, percek alatt süllyedt el a legénység

Súlyos tragédia rázta meg szerda reggel a romániai Midia kikötőjét, ahol munka közben borult fel és süllyedt el egy vontatóhajó. A hatóságok szerint az öttagú legénységből senki nem élte túl a váratlanul bekövetkezett hajókatasztrófát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 13:24
hajókatasztrófa tragédia legénység

A fekete-tengeri kikötőben éppen egy hatalmas olajszállító tartályhajó kirakodását segítették a vontatóval, amikor bekövetkezett a baj. Az MTI közleménye szerint a hajó egyelőre tisztázatlan okok miatt hirtelen felborult, majd pillanatok alatt elmerült a mélybe. A fedélzeten tartózkodó öt tengerésznek esélye sem volt a menekülésre a villámgyors hajókatasztrófa során.

Mentőcsapatok és búvárok lepték el a vizet, miután bekövetkezett a tragikus hajókatasztrófa
Mentőcsapatok és búvárok lepték el a vizet, miután bekövetkezett a tragikus hajókatasztrófa Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Vizsgálják a hajókatasztrófa körülményeit

A mentőegységek nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, búvárcsapatok és helikopterek is fésülik a vizet. Eddig egyetlen áldozatot sikerült partra hozni, de őt már nem tudták újraéleszteni a mentőorvosok. A többieket jelenleg is keresik, de a szakértők szerint már nincs remény arra, hogy bárkit élve találjanak meg a roncsok között.

Akna okozta a tragédiát?

A háborús helyzet miatt felmerült a gyanú, hogy esetleg egy tengeri akna okozta a bajt, ám a román védelmi minisztérium gyorsan reagált a találgatásokra:

Közlésük szerint jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy külső robbanás vagy akna állna a történtek hátterében.

A hajó a Midia Marine Terminal tulajdonában állt. Az ügyészség azonnal eljárást indított, hogy kiderítsék, emberi mulasztás vagy műszaki hiba vezetett-e a borzalmas esethez. A kikötőt lezárták a vizsgálat idejére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu