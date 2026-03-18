„Nincs túlélő!” – Tragikus hajókatasztrófa rázta meg a tengerpartot, percek alatt süllyedt el a legénység

A fekete-tengeri kikötőben éppen egy hatalmas olajszállító tartályhajó kirakodását segítették a vontatóval, amikor bekövetkezett a baj. Az MTI közleménye szerint a hajó egyelőre tisztázatlan okok miatt hirtelen felborult, majd pillanatok alatt elmerült a mélybe. A fedélzeten tartózkodó öt tengerésznek esélye sem volt a menekülésre a villámgyors hajókatasztrófa során.

Mentőcsapatok és búvárok lepték el a vizet, miután bekövetkezett a tragikus hajókatasztrófa

Vizsgálják a hajókatasztrófa körülményeit

A mentőegységek nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, búvárcsapatok és helikopterek is fésülik a vizet. Eddig egyetlen áldozatot sikerült partra hozni, de őt már nem tudták újraéleszteni a mentőorvosok. A többieket jelenleg is keresik, de a szakértők szerint már nincs remény arra, hogy bárkit élve találjanak meg a roncsok között.

Akna okozta a tragédiát?

A háborús helyzet miatt felmerült a gyanú, hogy esetleg egy tengeri akna okozta a bajt, ám a román védelmi minisztérium gyorsan reagált a találgatásokra:

Közlésük szerint jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy külső robbanás vagy akna állna a történtek hátterében.

A hajó a Midia Marine Terminal tulajdonában állt. Az ügyészség azonnal eljárást indított, hogy kiderítsék, emberi mulasztás vagy műszaki hiba vezetett-e a borzalmas esethez. A kikötőt lezárták a vizsgálat idejére.