Soha ne vigyél mobilt a vécére! – komoly veszélyre figyelmeztet az orvos
Ne csinálj egyszerre két dolgot a mosdóban! Ezért ne vigyél mobilt a vécére.
Egy orvos drámai figyelmeztetést adott mindazoknak, akik ma már el sem tudják képzelni, hogy mobiltelefon nélkül induljanak a mosdóba. A legtöbben ugyanis szórakozásképpen szörfölnek az interneten a mellékhelyiségben is, anélkül, hogy tudatában lennének annak a veszélyeivel. És most nem csak arról van szó, hogy a készülék belepottyanhat a vécébe... Dr. Karl Kruszelnicki tanácsa egyszerű: „Soha ne vigyél mobilt a vécére!” Az ok pedig igazán mellbevágó! – derül ki a ladbible cikkéből.
Dr. Karl Kruszelnicki ausztrál orvos és tudományos kommentátor azt mondja: a végtelen telefonos görgetés a vécén aranyérhez vezethet.
Soha ne vigyél mobilt a vécére, ha nem akarsz aranyeret!
A szakorvos elmagyarázta, az aranyér olyan, mintha apró párnácskák lennének a végbél környékén, amelyek segítik „lezárni” azt. Ám, ha túl sok időt töltünk a vécén, ezek a párnácskák kitüremkedhetnek, és ott is maradhatnak.
Ha az alábi a tünetek jelentkeznek, érdemes orvoshoz fordulni:
- élénkpiros vér székelés után;
- viszkető végbéltájék;
- nyákos váladék;
- csomók;
- fájdalom a végbél körül.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre