Soha ne vigyél mobilt a vécére! – komoly veszélyre figyelmeztet az orvos

Ne csinálj egyszerre két dolgot a mosdóban! Ezért ne vigyél mobilt a vécére.

vécé veszély orvos

Egy orvos drámai figyelmeztetést adott mindazoknak, akik ma már el sem tudják képzelni, hogy mobiltelefon nélkül induljanak a mosdóba. A legtöbben ugyanis szórakozásképpen szörfölnek az interneten a mellékhelyiségben is, anélkül, hogy tudatában lennének annak a veszélyeivel. És most nem csak arról van szó, hogy a készülék belepottyanhat a vécébe... Dr. Karl Kruszelnicki tanácsa egyszerű: „Soha ne vigyél mobilt a vécére!” Az ok pedig igazán mellbevágó! – derül ki a ladbible cikkéből.

Dr. Karl Kruszelnicki ausztrál orvos és tudományos kommentátor azt mondja: a végtelen telefonos görgetés a vécén aranyérhez vezethet.

Soha ne vigyél mobilt a vécére, ha nem akarsz aranyeret!

A szakorvos elmagyarázta, az aranyér olyan, mintha apró párnácskák lennének a végbél környékén, amelyek segítik „lezárni” azt. Ám, ha túl sok időt töltünk a vécén, ezek a párnácskák kitüremkedhetnek, és ott is maradhatnak.

Ha az alábi a tünetek jelentkeznek, érdemes orvoshoz fordulni:

  • élénkpiros vér székelés után;
  • viszkető végbéltájék;
  • nyákos váladék;
  • csomók;
  • fájdalom a végbél körül.

 

