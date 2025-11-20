Soha ne vigyél mobilt a vécére! – komoly veszélyre figyelmeztet az orvos

Egy orvos drámai figyelmeztetést adott mindazoknak, akik ma már el sem tudják képzelni, hogy mobiltelefon nélkül induljanak a mosdóba. A legtöbben ugyanis szórakozásképpen szörfölnek az interneten a mellékhelyiségben is, anélkül, hogy tudatában lennének annak a veszélyeivel. És most nem csak arról van szó, hogy a készülék belepottyanhat a vécébe... Dr. Karl Kruszelnicki tanácsa egyszerű: „Soha ne vigyél mobilt a vécére!” Az ok pedig igazán mellbevágó! – derül ki a ladbible cikkéből.

Ne vigyél mobilt a vécére, ha nem akarsz aranyeret! (Fotó: Pexels/Max Vakhtbovycn)

Dr. Karl Kruszelnicki ausztrál orvos és tudományos kommentátor azt mondja: a végtelen telefonos görgetés a vécén aranyérhez vezethet.

Soha ne vigyél mobilt a vécére, ha nem akarsz aranyeret!

A szakorvos elmagyarázta, az aranyér olyan, mintha apró párnácskák lennének a végbél környékén, amelyek segítik „lezárni” azt. Ám, ha túl sok időt töltünk a vécén, ezek a párnácskák kitüremkedhetnek, és ott is maradhatnak.

Ha az alábi a tünetek jelentkeznek, érdemes orvoshoz fordulni: