Kikapcsolódni indult, váratlanul holtan esett össze az édesanya

Háromgyermekes anya vesztette életét agyi aneurizma miatt, miközben készülődött, hogy barátaival kikapcsolódjon – közölte a Mirror. Karen Andrews mindössze 52 éves volt.

Az anya halála mindenkit váratlanul ért / Fotó: Pexels

Jake Keogh, Karen fia elmesélte, hogy látta édesanyját azon a délutánon, mindössze órákkal a tragédia előtt. Nagyon jókedvű volt és jól érezte magát.

Vasárnap délután 2 körül láttam utoljára. Aznap este Liverpoolba készült a barátaival. Elmentem sétálni, majd körülbelül két órával később jöttem vissza. Akkor találtam rá a hálószobájában, az ágyán fekve. A boncolás kimutatta, hogy agyvérzése volt

– mondta a 29 éves Jake.

Furcsán hangzik, de valahol megnyugtat, hogy így ment el. Jó kedve volt, amikor utoljára láttam. Az, hogy gyorsan történt, és nem szenvedett, számunkra egy apró vigasz. Legalább nem kellett tudnia, hogy baj van

– mondta Jake.

Karen körülbelül 20 éven át dolgozott ápolónőként, halálakor a Clatterbridge Kórház M1-es osztályán volt főnővér. Kollégái azóta emléktáblát és fényképet helyeztek el a kórteremben a tiszteletére. A temetésén az összes nővér díszsorfalat állt a zuhogó esőben.

Édesanyja emlékére Jake egy 52 órás gyaloglást szervezett.

Minden egyes év, amit édesanyja megélt – az 52 évet – 52 órán át tartó gyaloglásra váltotta. A megterhelő túra november 7-én, péntek délután, 12:15-kor kezdődött és november 11-én, vasárnap, 17:15-kor ért véget — pontosan abban az időpontban, amikor hét évvel korábban megtalálta édesanyját.

Jake-nek az útvonal nemcsak adományokról és az emlékezésről szólt. Segített lezárást adnia és a borzalmas tragédiából erőt hozott létre. Jake nappal és éjszaka is gyalogolt, csak rövid időre állt meg enni, pihenni vagy vécére menni.

Kb. 13 óra után éreztem, hogy nagyon fáj a jobb térdem, és a fájdalom csak terjedt tovább. Az utolsó 39 órában már sántikáltam. Az emberek térdrögzítőket hoztak nekem, mert már alig tudtam mozogni

– mesélte.

Amikor Jake célba ért, megdöbbent a rá váró tömeg láttán.

Édesanyám elvesztése volt életem legrosszabb napja. De amikor a célhoz értem, teljesen ledöbbentett, mennyien jöttek el miattam.

Azt hitte, pár ember lesz csak ott. Ehhez képest legalább 50–60 fő várta egy hatalmas molinóval, és mindenki éljenzett. Mint megjegyezte, ez volt élete legszebb pillanata.