Komoly dolgot titkol a NASA: mindenről kitálalt az ismert tudós

Annak ellenére, hogy a NASA ismét tisztázta, hogy mi is valójában a 3I/ATLAS „potenciálisan ellenséges idegen fenyegetés”, egy harvardi tudós most rámutatott egy nyilvánvaló anomáliára a magyarázatukban.

Fotó: Shutterstock

Miután nyáron először lépett be a Naprendszerünkbe, a 3I/ATLAS az elmúlt öt hónapban hatalmas vita tárgyát képezte, különösen miután egy tudós azt állította, hogy akár a Földet is megtámadhatja. A James Webb Űrtávcsőnek köszönhetően sikerült megállapítanunk, hogy a becslések szerint hétmilliárd éves, és egy másik naprendszerből érkezett, ami azt jelenti, hogy valóban nagyon hosszú utat tett meg.

Elon Musk is véleményt nyilvánított a csillagközi objektumról, és szokásos vidám stílusában azt sugallta, hogy az elpusztíthatja az emberi élet nagy részét, ami azt jelenti, hogy valószínűleg abba kellene hagynia a politikát, és inkább a pénzét egy valódi Bosszúálló-verzió megépítésére kellene fordítania a Föld védelme érdekében.

Szerencsére a NASA tegnap kiadott egy nyilatkozatot, amely megnyugtatja a legtöbb embert, mivel ismét azonosították a 3I/ATLAS-t üstökösként, amit a legtöbb tudós már régóta állított.

„Az idén először megfigyelt 3I/ATLAS üstökös mindössze a harmadik olyan objektum, amelyet valaha azonosítottak, hogy a galaxis más részéről érkezett a Naprendszerünkbe. Bár nem jelent veszélyt a Földre, és nem kerül 170 millió mérföldnél közelebb a Földhöz, az üstökös október elején 19 millió mérföldre repült el a Marstól” - olvasható a nyilatkozatban.

Azonban Avi Loeb, a Harvard tudósa, aki korábban a LADbible-nek beszélt a furcsa üstökösről, azt sugallja, hogy a NASA nem említette egy „anomáliát”, amely kétségbe vonhatja magyarázatukat. A FOX 32 Chicago csatornának nyilatkozva Loeb elmondta:

Az a fő anomália, amelyet rendkívül rejtélyesnek találok, és amelyet ők meg sem említenek, az objektum mérete.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján, amelyek nem csak a Webb-teleszkóp által gyűjtött adatokra vonatkoznak, hanem más részletekre is, úgy tűnik, hogy az objektum átmérője legalább 5 km, talán még több is. Ez azt jelenti, hogy 1000-szer nagyobb tömegű, mint a 2019-ben felfedezett előző [csillagközi] üstökös.