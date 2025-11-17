RETRO RÁDIÓ

Az esztergomi bazilikánál is nagyobb aszteroida közeledik

Itt vannak a részletek a NASA-tól. 101 méteres aszteroida közeledik.

NASA aszteroida Föld

Tájékoztatást adott ki az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala: egy 101 méteres objektum közelíti meg a Földet 2025. november 17-én, hétfőn! A 100 méter magas esztergomi bazilikánál is nagyobb aszteroida közeledik, mely a 2022 FG4 azonosítót kapta a NASA-tól.

Gigantikus méretű aszteroida közeledik

A 2022 FG4 7,15 millió kilométerre halad majd el a kék bolygó mellett. Mindez földi mércével nézve gigantikusnak tűnhet, az űrben ez közel sem olyan nagy távolság. Elég csak belegondolni, hogy a fényt és meleget adó Nap 150 millió (!) kilométerre található a Földtől. Vagyis a 2022 FG4 21-szer közelebb lesz hozzánk!

 

