Az esztergomi bazilikánál is nagyobb aszteroida közeledik

Tájékoztatást adott ki az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala: egy 101 méteres objektum közelíti meg a Földet 2025. november 17-én, hétfőn! A 100 méter magas esztergomi bazilikánál is nagyobb aszteroida közeledik, mely a 2022 FG4 azonosítót kapta a NASA-tól.

Egy 101 méteres aszteroida közeledik Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Gigantikus méretű aszteroida közeledik

A 2022 FG4 7,15 millió kilométerre halad majd el a kék bolygó mellett. Mindez földi mércével nézve gigantikusnak tűnhet, az űrben ez közel sem olyan nagy távolság. Elég csak belegondolni, hogy a fényt és meleget adó Nap 150 millió (!) kilométerre található a Földtől. Vagyis a 2022 FG4 21-szer közelebb lesz hozzánk!