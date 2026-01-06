Hivatalosan is véget ér a karácsonyi időszak: ma van vízkereszt napja

Ma van vízkereszt napja, ezzel hivatalosan is vége a karácsonyi időszaknak

A vízkereszt - más néven epifánia - a különböző vallásokban a karácsonyi ünnepkör végét jelenti, köztük Magyarországon is. Van azonban ahol ez a nap a háromkirályok, avagy a napkeleti bölcsek érkezésének ünnepe. A hagyomány szerint Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár - ekkor lelt rá ugyanis a kisdedre Betlehemben. A vízkereszt egy másik értelmezése szerint, ekkor keresztelte meg Keresztelő Szent János a 30 éves Jézust, a Jordán folyóban. Végül pedig a Biblia szerint ekkor volt a kánai menyegző is, amikor Jézus először tett csodát: borrá változtatta a vizet. Keleten Jézus megkeresztelkedését, nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatását ünneplik víz és tömjén szenteléssel, innen ered egyébként a vízkereszt elnevezés is - olvasható a Wikipédián.

Vízkereszt napján a mai napig sok helyen tartanak nyilvános vízszentelést. Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Régen nem csak a fát bontottuk le vízkeresztkor

Vízkereszthez több népszokás és hagyomány is kötődik, azonban ezek közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. Régebben azonban sokan hazavitték és magukra locsolták január 6-án a szenteltvizet, az állítólagos gyógyító ereje miatt. Népszerű volt ilyenkor a gyerekek körében napközben a háromkirályozás, este a csillagozás, vagyis a napkeleti bölcsek látogatásának bemutatása, házról-házra járva. Sokan erre a napra tették a házszenteléseiket, aminek a végén az ajtóra az évszám és három betű, a G, az M és a B került fel (napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűi). Ami pedig az időjárási jóslatokat illeti: régen úgy tartották, hogy ha vízkeresztkor hideg volt, havazott, akkor rövid télre lehetett számítani. Viszont ha sütött a nap, az a hosszú tél jele volt.

Január hatodika a farsang első napja is

A 1400-as évek óta január hatodikán kezdőik a farsangi időszak Magyarországon és egészen hamvazószerdáig tart. A farsangi ünnepkör legismertebb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás, vagyis, hogy ebben az időszakban beöltöznek az emberek különböző jelmezekbe. Már a XV. században is jegyeztek fel férfi-női ruhacserét, álarcviselését és az állatalakoskodások különböző formáit. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban.