Hivatalosan is véget ér a karácsonyi időszak: ma van vízkereszt napja
Magyarországon január hatodikán ér véget a karácsony. Vízkereszt napjához számos hagyomány társul, ilyenkor szedjük le például a karácsonyfát is, de régen a három királyozás is szokás volt.
Ma van vízkereszt napja, ezzel hivatalosan is vége a karácsonyi időszaknak
A vízkereszt - más néven epifánia - a különböző vallásokban a karácsonyi ünnepkör végét jelenti, köztük Magyarországon is. Van azonban ahol ez a nap a háromkirályok, avagy a napkeleti bölcsek érkezésének ünnepe. A hagyomány szerint Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár - ekkor lelt rá ugyanis a kisdedre Betlehemben. A vízkereszt egy másik értelmezése szerint, ekkor keresztelte meg Keresztelő Szent János a 30 éves Jézust, a Jordán folyóban. Végül pedig a Biblia szerint ekkor volt a kánai menyegző is, amikor Jézus először tett csodát: borrá változtatta a vizet. Keleten Jézus megkeresztelkedését, nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatását ünneplik víz és tömjén szenteléssel, innen ered egyébként a vízkereszt elnevezés is - olvasható a Wikipédián.
Régen nem csak a fát bontottuk le vízkeresztkor
Vízkereszthez több népszokás és hagyomány is kötődik, azonban ezek közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. Régebben azonban sokan hazavitték és magukra locsolták január 6-án a szenteltvizet, az állítólagos gyógyító ereje miatt. Népszerű volt ilyenkor a gyerekek körében napközben a háromkirályozás, este a csillagozás, vagyis a napkeleti bölcsek látogatásának bemutatása, házról-házra járva. Sokan erre a napra tették a házszenteléseiket, aminek a végén az ajtóra az évszám és három betű, a G, az M és a B került fel (napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűi). Ami pedig az időjárási jóslatokat illeti: régen úgy tartották, hogy ha vízkeresztkor hideg volt, havazott, akkor rövid télre lehetett számítani. Viszont ha sütött a nap, az a hosszú tél jele volt.
Január hatodika a farsang első napja is
A 1400-as évek óta január hatodikán kezdőik a farsangi időszak Magyarországon és egészen hamvazószerdáig tart. A farsangi ünnepkör legismertebb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás, vagyis, hogy ebben az időszakban beöltöznek az emberek különböző jelmezekbe. Már a XV. században is jegyeztek fel férfi-női ruhacserét, álarcviselését és az állatalakoskodások különböző formáit. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban.
Ma van az ortodox karácsony kezdete is
A Juliánusz naptárat használó görögkeleti vagy pravoszláv egyházak ma ünneplik Jézus Krisztus születését. Az ortodox keresztények számára a mai nap a karácsony ünnepe világszerte. A Juliánusz naptárt többek közt az orosz, a szerb és a grúz ortodoxok használják, valamint a jeruzsálemi patriarchátus.
Ezen a napon tért vissza a Szent Korona Magyarországra
48 évvel ezelőtt, 1978. január hatodikán érkezett vissza az országba az Amerikai Egyesült Államokból a Szent Korona, ahová a II. világháború után vitték. Az átadás az Országházban történt. A korona egyébként úgy került Amerikába, hogy 1945 elején Szálasi Ferenc nyilas vezetőnek menekülnie kellett, a koronát pedig magával vitte külföldre, mivel az volt a véleménye, hogy "a Szent Korona és az államfő elválaszthatatlanok egymástól". Szálasival végül a főembereivel együtt a 8. amerikai hadsereg fogságába került, az amerikaiak pedig megszerezték a koronázási ládát, majd a Szálasi szárnysegédjénél lévő kulcsot is.
Négy helyen várják a véradókat a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
- 08:00-15:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Erős havazásra lehet ma számítani
A koponyeg.hu szerint kedden marad a borult idő, de ÉNy-on akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a kb. Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. Az ÉNy-i szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Több helyen nehéz lesz a közlekedés! Az ország nagy részén egész nap fagyhat.
Ingyenes koncert lesz a Müpában
A Hangulatkoncert címet viselő rendezvénysorozaton a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be hétről hétre, hogy tudásuk legjavát nyújtva bizonyítsák tehetségüket és elhivatottságukat. Ma 17 órás kezdettel a Fazekas Tamás Trio lép majd fel a Müpa zászlóterében, akik az egyórás koncerten igazi amerikai jazzhangzást szólaltatnak majd meg friss energiával és virtuozitással. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre