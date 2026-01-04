Ez aztán az újévi ajándék: hamarosan indul a főváros egyik legnagyobb vasútfejlesztése

Folytatódik a főváros elmúlt száz évének legnagyobb vasútfejlesztése, a kormány ugyanis kiírta a Déli Körvasút harmadik ütemének közbeszerzését. A Déli Körvasút az ország egyik legforgalmasabb szakasza: a 8 kilométeres pálya Kelenföldet köti össze Ferencvárossal és a Népligettel. Ezen a szakaszon jelenleg két vágányon zajlik a közlekedés, de a kormány döntése alapján a pályát rövidesen három, illetve négy vágányra szélesítik. A beruházás ugyanakkor nem csak kapacitásbővítésre terjed ki, hanem új megállók, alul- és felüljárók, illetve zajvédő falak is épülnek, valamint tervben van egy vasút mentén végigfutó zöldfolyosó kialakítását is.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A beruházásnak köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a bejutás a fővárosba az agglomerációból, így például Érd, Budaörs, vagy épp Százhalombatta irányából. Sűrűbben és megbízhatóbban járnak majd az elővárosi vonatok, illetve két új akadálymentesített megállóhely is létesül. Az egyik ilyen Nádorkert, (az Infopark és a Budai Campusok közelében), a másik pedig a Közvágóhíd (a Soroksári út mellett). Az új megállók ráadásul közvetlen kapcsolatot teremtenek a 4-es metróval és az 1-es villamossal, de javul az életminőséget is, hiszen a vasútvonal tehermentesíti a közutakat.

Hamarosan indul a Déli Körvasút harmadik üteme

Az Építési és Közlekedési Minisztérium nemrég kiírta a közbeszerzést a Déli Körvasút harmadik ütemének tervezésére és kivitelezésére — írja a Világgazdaság. Az ajánlatokat 2026. február 26-ig lehet benyújtani, a nyertes pályázónak pedig közel 4 év áll majd a rendelkezésére, hogy elvégezze a vasútépítési munkálatokat.

A beruházás keretében megépül majd több mint 13 kilométer vasúti vágány, illetve több mint 51 kilométernyi felsővezeték, de más munkálatok is le fognak zajlani.

Átépül a ferencvárosi vasútállomás ,

, átépítik az Üllői úti vasúti hidakat ,

, a Gubacsi út felett új vasúti híd épül , illetve

, illetve három gyalogos aluljárót alakítanak ki az Üllői úton, a Balkán utcában és a Balkán parkban.

A közlekedési fejlesztésről szóló nyitott közbeszerzési eljárás hirdetménye december végén jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A baloldal már többször megpróbálta megakadályozni a Déli Körvasút megépítését

Mint arról korábban írtunk, Szaniszló Sándor a XVIII. kerület DK-s polgármestere meg akarta fúrni a beruházást. Még 2023. júniusában terjesztett elő egy olyan javaslatot, ami a lajosmizsei vasútvonal felszámolását célozta volna és helyette az M5-ös autópálya mentén, a lakott területeket kikerülve vezette volna a vasútvonalat. Az egész elképzelés teljesen logikátlan volt, sok ingázó életét nehezítette volna meg.