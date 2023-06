Most a Déli Körvasút fejlesztését akadályozná meg a baloldal – miért ellenzik a tömegközlekedés fejlesztését?

Mi előkészítettük a szabályozási környezetet és megterveztettük a metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítását, amit Karácsony Gergelyék betettek a fiókba. A XI. kerület DK-s polgármestere dr. László Imre, Baranyi Krisztina és a főpolgármester bírósági úton akadályozza a Déli Körvasút-projektet. Most legújabban pedig Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere lehetetlenítené el a lajosmizsei vasútvonal fejlesztését. Teljesen érthetetlen, hisz a főváros autós forgalmát egyetlenegy módon lehet csökkenteni, ha megfelelő mennyiségű, minőségű és sebességű közösségi közlekedési alternatívát biztosítunk a jelenleg autót használók számára, nem beszélve arról, hogy a jelenleg is közösségi közlekedéssel utazókat is meg kellene tartani és nekik is járna a jobb színvonalú utazási lehetőség!