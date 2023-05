Elherdálják a vagyont: sorban adja el az értékes telkeket a XVIII. kerületi önkormányzat

„Szaniszló Sándor polgármester és Kőrös Péter élen jár az önkormányzati vagyon elherdálásában. Most a DK-s polgármester és a fővárosi képviselő, valamint a szocialista alpolgármester nehezen viseli, hogy a közeljövőben nem sikerül beépíteniük a nagy vihart kavart alacskai telket. Ez a lakótelepen élő lakosok és néhány kerületi képviselő ellenállásának köszönhető” – mondta el a Metropolnak dr. Lévai István Zoltán, aki szintén aktívan részt vett a terület értékesítésének megakadályozásában. Az alacskai az utolsó egybefüggő nagy zöldterület a kerületben, amely Szaniszlóék döntése által nagymértékben beépíthető lenne, ha el tudnák adni. Dr. Lévai István Zoltán szerint az elmúlt 20 évben Szaniszló és a XVIII. kerületi baloldal már értékesítette a legértékesebb önkormányzati ingatlanokat, kettőt csak a tiltakozás miatt sikerült megtartani közvagyonnak. Mutatjuk...

Szaniszló Sándor polgármester fővárosi képviselőként először megszavazta a telek eladását, majd látszólag a tiltakozó lakosság mellé állt. A kerületi testületi ülésen viszont kibújt a szög a zsákból: valójában nem akarták garantálni, hogy kizárólag zöld célú hasznosítás legyen a telken, az erről szóló javaslatot elvetették Fotó: Olvasói

Baloldali képviselők gyűjtöttek aláírást Karácsony Gergely és Szaniszló Sándor értékesítési terve ellen. Dr. Lévai István Zoltán pedig levélben szólította fel Szaniszlót, hogy kezdjen tárgyalásokat a főpolgármesterrel, illetve benyújtotta előterjesztését, amelyben azt kérte, hogy az érintett alacskai terület továbbra is zöldövezet maradhasson. Így a XVIII. kerületi testület dönthetett volna a zöldterület felhasználásának sorsáról, hiába is adja el azt a főváros. Szaniszló hetekig csak hallgatott, majd váratlanul az eladás ellen tiltakozó lakosság oldalára állt, majd hirtelen mégsem támogatta a zöldterület fenntartását. A 14 ezer négyzetméteres egybefüggő zöldterület sorsa tehát a tiltakozás ellenére is bizonytalan maradt, de legalább az értékesítéstől a tulajdonos főváros elállt. Egyelőre...

Lévai István Zoltán szerint a legértékesebb területeket adta el Szaniszló és a baloldal Fotó: Facebook

Az alacskai mellett a Gloriett telepen lévő területet is sikerült megmenteni attól, hogy a baloldal elherdálja. Az itt lévő két telek közül az egyik besorolása lakó funkció volt, ezt értékesítettük, az előterjesztője én voltam. A terület másik felét azonban megtartottuk kifejezetten zöldterületnek, hiszen erre szükségük volt a kerületieknek. 2021-ben azonban Kőrös Péter előterjesztésére a baloldali többségű önkormányzati testület eladásra kínálta. Az előterjesztésből egyértelmű, hogy Szaniszló és Kőrös eredeti szándéka is a telek eladása volt. Akkor a DK-s vezetésű testület a lakosság nyomására meghátrált, úgy, mint most az alacskai telek ügyében

– tájékoztatott dr. Lendvai István Zoltán. A Fidesz–KDNP képviselője szerint a baloldal, élen Szaniszlóval, a városrész legértékesebb területeit és ingatlanjait már eltapsolta.

Gyurcsány jobbkeze, a DK-s Szaniszló az alacskai eset után meggyengült kerületi baloldalt újra egyszemélyben irányítja

Ezeket a legértékesebb területeket tapsolták el Szaniszlóék

„Jól látható, hogy Szaniszló Sándor és Kőrös Péter meghatározó szerepet játszott az elmúlt 20 évben a kerületi önkormányzat legértékesebb ingatlanainak értékesítésében” –mutatott rá a fideszes politikus, aki néhányat meg is említett:

Ezt a telket adta el Szaniszló a pandémia alatt, önálló döntés keretében, Anonymus egyik videójában Patek Gábor a „lakás-visszaosztások” kapcsán erről beszélt Fotó: Metropol

Üllői út 323–325. szám alatt: a nagyságrendileg 3000 nm alapterületű ingatlant Szaniszló Sándor a rendkívüli jogrend idején 2021-ben önálló döntéssel adta el, nyílt licit helyett zárt körű meghívásos eljárás keretein belül. Ez az az ominózus ügy, melyben egy kispesti szocialista, hangfelvételen beszél arról, hogy az ingatlanon egy társasház felépítését követően lakásokat osztanak vissza, amiből Szaniszló Sándor és alpolgármestere is részesülne egy-egy lakással...

Ezt az újonnan épített gyerekorvosi rendelőt Dobrev Klára adta át, az épület szerinte olyan színvonalas lett, mintha egy modern hollandiai városban lenne. Az ügy pikantériája, hogy a telket korábban Szaniszló Sándor adta el, majd a Fidesz–KDNP-s városvezetés visszavásárolta a kerület számára és felépítette...

Fotó: Facebook

Nemes utca 22. szám: 2165 nm alapterületű ingatlan, Pestszentimre legértékesebb városközponti telke, amelynek eladásában Szaniszló Sándor alpolgármesterként és Kőrös Péter az MSZP frakcióvezetőjeként meghatározó szerepet vállalt. De megszavazta az előterjesztést Ferencz István alpolgármesterként és Fehér Gábor képviselőként is. Azóta a telket szerencsére 2010–2014-ben közreműködésemmel visszavásároltuk, és elindítottuk a gyermekorvosi rendelő megépítésének előkészítését, ami azóta megvalósult – mondja a fideszes képviselő.

Az egykori laktanya 14 hektáros telke Fotó: Metropol

Üllői út 807. szám alatt: a volt laktanya területe, amely 142 737 nm, azaz 14 hektár. Az eladás 2010 előtt történt, ekkor Szaniszló Sándor alpolgármester volt, Kőrös Péter pedig az MSZP frakcióvezetője.

A baloldal által elkótyavetyélt csaknem 10 ezer négyzetméteres zöldterület Fotó: Metropol