Fájdalmas évforduló: így tisztelegtek szerettei a tragikusan elhunyt 21 éves kismama emléke előtt

Szívszorító történet látott napvilágot egy 21 éves, öt hónapos terhes kismamáról, aki alig három nappal azután, hogy megtudta, kislányt hord a szíve alatt, tragikus módon elhunyt. A walesi Cwmbranból származó Leah Roberts tavaly augusztusban vesztette életét, miután ledőlt egy kicsit aludni, a halálát pedig a szerettei továbbra sem bírják felfogni.

Lefeküdt aludni, de soha többé nem ébredt fel a 21 éves Leah / Fotó: GoFundMe

Leah – aki a nagyszüleivel élt együtt – nem sokkal azután, hogy eldöntötte, a Leena-Rose nevet adja a születendő babájának, rosszul érezte magát egy kirándulás során, ezért hazament lepihenni, de már sosem ébredt fel. A nagyapja volt az, aki próbálta felkelteni őt pár órával később, majd amikor nem járt sikerrel, szólt a nagymamának, aki megkezdte az újraélesztést. Leah édesanyja, Martine Roberts ezután a mentőszolgálattal, a légimentővel és a rendőrséggel együtt rohant az ingatlanhoz: az orvosok több mint egy órán át küzdöttek érte, de sem Leah-t, sem a babát nem tudták már megmenteni. A legfájdalmasabb a család számára pedig az, hogy a mai napig nem sikerült meghatározni, mi okozta a lány halálát. Édesanyja, Martine egy évvel a tragédia után azt nyilatkozta, úgy érzi, mintha csak egy nap telt volna el Leah elvesztése óta, annyira mély továbbra is a gyász.

Egy évvel ezelőtt a világom örökre megváltozott. Nem telik el nap, hogy ne gondolnék Leah-ra és Leena-Rose-ra

– mondta el a nő, aki öt fiával együtt gyászolja Leah-t.

Nem hiszem el, hogy egy év telt el a mi Leah hercegnőnk nélkül. Leah, annyira hiányzol – ez a világ olyan kegyetlen! Ha távolról is, de örökké szeretni foglak. Bárcsak visszajöhetnél, és akkor minden rendben lenne!

– tisztelgett a lány emléke előtt egy barátja, Rhiannon Williams is.

Leah halálának évfordulóját a családja a krematóriumban töltötte, ahol megemlékeztek a tragikus módon elhunyt kismamára, és arra az életre, amelyet megálmodott magának – írja a The Sun.