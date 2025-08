"Azt mondták, csak túl sokat aggódok kismamaként: most a gyermekem nem éri meg a 3 éves kort"

Laura és párja több alkalommal is járt az orvosoknál, azok azonban minden alkalommal elhessegették, mondván: nincs semmi baj. Volt, hogy azt mondták, csak az új anyákra jellemző idegessége miatt hiszi, hogy a csecsemője beteg, máskor azzal viccelődtek a síráshiány kapcsán, hogy "boldog baba szindrómája" van. Végül egy nővér fogott gyanút, nem is egy orvos: neki tűnt fel, hogy a kis Ezra akkor sem sírt fel, amikor a kötelező oltását megkapta.

Ezután rendeltek el több vizsgálatot, majd idén júniusban megérkezett a szörnyű diagnózis: Leigh-szindróma. Ez egy rendkívül ritka betegség, mely az egész világon mindössze 40 ezer újszülöttet érint. Gyógyíthatatlan és halálos.

Ezra állapota azzal jár, hogy az olyan hétköznapi helyzetek, mint egy egyszerű megfázás is halállal végződhetnek számára, mivel a szervezete gyakorlatilag semmilyen kórokozóval nem tudja felvenni a harcot. Ráadásul a Leigh-szindrómás babák várhatóan életüket vesztik hároméves koruk előtt – így a szülők most mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbb időt töltsék a kisbabájukkal, és a lehető legtöbb közös élményben legyen részük. Most minden megélt pillanat számít – épp ezért olyan fájó, hogy az orvosok nem csak átnéztek korábban rajtuk, de értékes hónapokat raboltak el tőlük ezáltal...

(VIA)