"Csak köhögtek – végül mindkét kislányom intenzívre került, ahol gépek tartották életben"

Bő egy év leforgása alatt kétszer kellett átélnie ugyanazt a poklot egy családnak: először az elsőszülött kislányuk, majd a kishúga is intenzív osztályra került, ahol lélegeztető géppel tartották életben. Egyszer, egy gyermekkel is rettenet lehet mindez, de hogy két alkalommal is! A család nem érti, miért sújtja őket a sors, és valójában a szakemberek sem tudtak semmit mondani arról, hogy miért reagálnak ennyire szélsőségesen a kislányok a légzőszervi fertőzésekre. Sajnos ismerve a történteket, nem lehetetlen, hogy egyikük, netán mindketten újra kórházba kerülnek – a szülőknek pedig garantáltan nem lesz könnyebb az idő múlásával.

Az angliai Ipswich városában élő Robert O'Halloran a The Sun oldalának mesélte el történetüket. Először idősebbik kislánya, Fiadh kezdett erősen köhögni tavaly márciusban. Eleinte megfázásra gyanakodtak, azonban az állapota egyre rosszabbá vált. Ennek ellenére az orvosok sem tudtak mit mondani. Adtak egy inhalátort, hogy azt használja az akkor kétéves lányka, ám az nem segített. A gyermek állapota egy hét alatt annyit romlott, hogy a szülők úgy döntöttek, ismét kórházba viszik. Épp indulni készültek, de előtte még adtak pár falat banánt a kislánynak.

Fiadh arca az első falat után elszürkült, a szemei fennakadtak, és összeesett. Nem lélegzett.

Életünk egyik legrémisztőbb pillanata volt

– emlékezett vissza az édesapa arra, hogy próbálták a gyermek anyjával együtt újraéleszteni a kislányt, miközben a mentőket várták. Azok azonnal oxigént adtak a lánykának, majd közölték: nagyon beteg, be kell vinni a kórházba. Kiderült: noha a bajt a mellényelt banándarab okozta, emellett a gyermek bronchiolitisszel is küzdött, ami a tüdőkapacitását jelentősen befolyásolta. Kockázatos életmentő operáció várt rá, hogy eltávolítsák a banándarabot.

"A műtét egy órán át tartott, de az volt életem leghosszabb órája" – idézte fel a történteket Robert, hozzátéve: kislányát még ezután is intenzíven kellett ápolni, végül azonban hazatérhetett.

Egy éven belül kétszer élték át a poklot

A család azt hitte, maguk mögött tudhatják a szörnyűségeket, azonban idén januárban kisebbik lányuk, az egyéves Nuala is köhögni kezdett. Ugyanúgy inhalátort kapott, de neki se használt, és végül ő is ugyanúgy intenzív osztályra került, ahol – nővéréhez hasonlóan – őt is gépek tartották életben.

"Egyszerűen nem tudtuk elhinni, hogy újra át kell élnünk mindezt!"