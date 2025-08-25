RETRO RÁDIÓ

Már csak egy hét és indul az Otthon Start Program!

A rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás szeptember elsejétől lesz elérhető. Az Otthon Start Program rengeteg fiatalnak, első ingatlant keresőnek fog segítséget nyújtani.

Metropol
Létrehozva: 2025.08.25. 05:00
Otthon Start Program 3% fix lakhatási támogatás

Elindult a visszaszámlálás; már csak egy hét van hátra az Otthon Start Program elindulásáig

Otthon Start Program
Az Otthon Start Program nem csupán a fiatal lakáskereső, de az ingatlanfejlesztők számára is kedvező lesz. Fotó: kormany.hu

Indul az Otthon Start Program - már csak egy hét!

Bár számos álhír terjed a fix 3%-os kamatozású lakáshitelről, nem lehet kétségbe vonni annak pozitív hatásait. A program leginkább a fiatal lakáskeresők körében népszerű. Mivel a lakhatási kérdés minden polgár számára fontos, az Otthon Start Program elsősorban az életszínvonal fellendítéséhez járul hozzá.

A szakértők egyetértenek abban, hogy ritkán adatik meg ilyen lehetőség a fiatal ingatlankeresők számára. Akinek nem volt korábban lakása, lakhelytől, körülményektől, gyerekvállalástól függetlenül, jogosult erre a programra.

Más szakértők szerint az Otthon Start Program céljai között szerepel az is, hogy az ingatlanfejlesztők is kedvezőbb eredményeket produkáljanak. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozta, hogy az építőiparban sok fejlesztést korábbra hoztak, az ingatlanfejlesztő kisvállalkozók pedig "megtöltötték a naptárjukat". Ebből is látszik, hogy az építőipar is nyertese lesz az Otthon Start Programnak. Ami persze munkahelyeket jelent. 

Mindenekelőtt persze a Program által előnyben részesülnek a családosok. Az Otthon Start Program a CSOK Plusszal is kombinálható, így akinek két gyermeke van, az összesen 72 millió forint kamattámogatott hitelt vehet fel, 3 százalékos fix kamat mellett

A CSOK Plusz és a 3%-os támogatott kölcsön mellé a Babavárót is fel lehet venni A legfeljebb 11 millió forint összegű Babaváró kamatmentes, így a törlesztőt is tovább csökkentheti ez a megoldás. Ráadásul a Babaváró részben, vagy akár teljes egészében beszámítható önerőnek!

A közszolgálatban dolgozók, tanárok, orvosok, ápolók, katonák emellé évi egy millió forintos állami támogatást kapnak, tehát ennyivel kevesebb törlesztőrészletet fizethetnek, vagy akár önrészre is fordíthatják.

Az Otthon Start Program itthon tarthatja a fiatalokat! Az új lakáshitelnek köszönhetően a legfiatalabbak is megvehetik az álomotthonukat. #metropol #OtthonStartProgram #lakáshitel #fiatalok #álomotthon

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
