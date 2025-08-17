Áremelkedés a 3%-os ingatlanhitel miatt? Üzenet a rémhírterjesztőknek...

RETRO RÁDIÓ

Beindult a baloldali álhírgyár.

A fix 3 százalékos lakáshitel valóban megemelné az ingatlanárakat? Ezt a tévhitet oszlatta el Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós a fix 3 százalékos lakáshitel kapcsán kijelentette: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, ami belefér a program támogatásába
„Nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez a fix 3 százalékos támogatás felveri az ingatlanárakat 20-40 százalékkal” – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójában Panyi Miklós, aki ezután tényekkel alátámasztva oszlatta el a kételyeket.

Az államtitkár kiemelte, Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, ami belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind nagyvárosokban, mind pedig Budapesten.

Hozzátette: „Sok ezer olyan eladó ingatlan fog érkezni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők. Emellett csak Budapesten, a következő őszi hónapokban több mint tízezer lakásprogram fog elindulni, amely az első lakásvásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot.” 

Mint ahogy a Ripost írja: fontos tényezőként emlékeztetett, hogy a programba árkorlátot helyeztek el:

„A másfél millió forintos négyzetméter árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását.”

 

 

 

