Figyelmeztetést adott ki a fogyasztóvédelem: egészségügyi kockázatot jelenthet ez a vitamin - ne fogyaszd el, ha te is vettél ilyet!

Hatósági ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya egy „Drops of Nature” márkanév alatt forgalmazott termék miatt. A vizsgálat középpontjában a MYCO Gumivitamin áll, amely a közösségi médiában egyre népszerűbb, különösen a TikTok és a Facebook platformokon terjedő reklámoknak köszönhetően.

Az NKFH vizsgálatot indított. Élelmiszer-biztonsági kockázatot találtak egy népszerű gumivitamin kapcsán. Fotó: nkfh.hu

A hatóságokat egy lakossági közérdekű bejelentés figyelmeztette a terméket népszerűsítő videókra. Ezek szerint a gumivitamint az ADHD tüneteinek enyhítésére ajánlják, többek között figyelemzavar, hiperaktivitás vagy időbeosztási nehézségek esetén. Az ilyen állítások azonban jogsértőek, hiszen „az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott”.

A vizsgálat megállapította, hogy a termék elnevezése félrevezető, mivel bár gumivitaminként árulják, valójában egyáltalán nem tartalmaz vitaminokat. Fő összetevői különféle gombák – mint például a lepketapló (Trametes versicolor) és a chaga (Inonotus obliquus) – valamint az Ashwagandha gyökérkivonat. Ezek a komponensek az Európai Unióban „új élelmiszernek” minősülnek, és csak külön engedélyezési eljárást követően kerülhetnek forgalomba – ilyen engedély viszont jelenleg nincs.

A vitamin túladagolása komoly következményekkel járhat

Különösen aggályos az Ashwagandha kivonat mennyisége is. A hivatalos ajánlás szerint napi 250 mg lenne a biztonságos dózis, ezzel szemben a termék 500 mg-ot tartalmaz. Ráadásul a kivonat koncentrált formában van jelen, így a valós mennyiség ennél is több lehet. A túladagolás komoly következményekkel járhat: hányás, hasmenés, hasi görcsök vagy akár pajzsmirigyproblémák is előfordulhatnak.

A hatóság szerint „a termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot.”

A weboldalon ráadásul nem szerepel sem a gyártó, sem a forgalmazó neve, ami szintén jogszabályba ütközik. A túlságosan pozitív vásárlói vélemények pedig manipulációnak tűnnek.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a hatóság nem javasolja a termék megvásárlását és fogyasztását. A Drops of Nature néven forgalmazott MYCO organic & functional mushroom gummies tehát komoly kockázatot jelenthet a fogyasztókra nézve.