Figyelmeztetést adott ki a fogyasztóvédelem: egészségügyi kockázatot jelenthet ez a vitamin - ne fogyaszd el, ha te is vettél ilyet!

Az NKFH vizsgálatot indított. Élelmiszer-biztonsági kockázatot találtak egy népszerű gumivitamin kapcsán.
Hatósági ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya egy „Drops of Nature” márkanév alatt forgalmazott termék miatt. A vizsgálat középpontjában a MYCO Gumivitamin áll, amely a közösségi médiában egyre népszerűbb, különösen a TikTok és a Facebook platformokon terjedő reklámoknak köszönhetően.
A hatóságokat egy lakossági közérdekű bejelentés figyelmeztette a terméket népszerűsítő videókra. Ezek szerint a gumivitamint az ADHD tüneteinek enyhítésére ajánlják, többek között figyelemzavar, hiperaktivitás vagy időbeosztási nehézségek esetén. Az ilyen állítások azonban jogsértőek, hiszen „az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott”.
A vizsgálat megállapította, hogy a termék elnevezése félrevezető, mivel bár gumivitaminként árulják, valójában egyáltalán nem tartalmaz vitaminokat. Fő összetevői különféle gombák – mint például a lepketapló (Trametes versicolor) és a chaga (Inonotus obliquus) – valamint az Ashwagandha gyökérkivonat. Ezek a komponensek az Európai Unióban „új élelmiszernek” minősülnek, és csak külön engedélyezési eljárást követően kerülhetnek forgalomba – ilyen engedély viszont jelenleg nincs.
Különösen aggályos az Ashwagandha kivonat mennyisége is. A hivatalos ajánlás szerint napi 250 mg lenne a biztonságos dózis, ezzel szemben a termék 500 mg-ot tartalmaz. Ráadásul a kivonat koncentrált formában van jelen, így a valós mennyiség ennél is több lehet. A túladagolás komoly következményekkel járhat: hányás, hasmenés, hasi görcsök vagy akár pajzsmirigyproblémák is előfordulhatnak.
A hatóság szerint „a termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot.”
A weboldalon ráadásul nem szerepel sem a gyártó, sem a forgalmazó neve, ami szintén jogszabályba ütközik. A túlságosan pozitív vásárlói vélemények pedig manipulációnak tűnnek.
A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a hatóság nem javasolja a termék megvásárlását és fogyasztását. A Drops of Nature néven forgalmazott MYCO organic & functional mushroom gummies tehát komoly kockázatot jelenthet a fogyasztókra nézve.
A hivatal azt is kiemelte, hogy mivel a forgalmazás valószínűleg határon átnyúló módon történik, az online hirdetések és a weboldal letiltása hosszabb időt vehet igénybe. Addig is fontos, hogy a lakosság körültekintően vásároljon, és ne dőljön be a csodát ígérő reklámoknak. Az NKFH figyelmeztet: „A természetes összetétel nem garancia a biztonságra”, különösen gyermekek, várandósok vagy gyógyszert szedők esetében.
Ha bárki egészségügyi panaszt tapasztalt a termék fogyasztása után, javasolt mielőbb orvoshoz fordulni, és értesíteni az NKFH-t.
