Hogyan sikerült kimenteni a Péterhalmi-erdő remetéjét a baloldali kerület kudarca után? – videó

Mint ahogy cikkünkben István beszámolt róla, öt év alatt senki sem tudta rávenni, hogy számolja fel magányos, de saját bevallása szerint szabad életét a Péterhalmi-erdőben, és költözzön ehelyett hajléktalanellátó intézménybe. A Szaniszló Sándor által vezetett baloldali önkormányzat is tudott róla, de nem érezte feladatának, hogy segítse István életét. Csak jegyzőkönyveket gyűjtöttek – Kádár Tibor szerint. A fideszes önkormányzati képviselő szemétszedési akció közben bukkant Istvánra. Másfél héttel később a hajléktalan nemcsak hogy beköltözött az ellátóba, de TAJ-kártyát is csináltatott, és túl van az első állásinterjún Tibor ösztönzésére.

István tüdőszűrésre is elment – Fotó: Kádár Tibor

A környékbeliek kijártak a fóliasátrához, gondoskodtak is róla. Volt, hogy kész pörköltet vagy lecsónak valót vittek neki.

István itt főzött – Fotó: Metropol

A hajléktalannak volt rádiója, sőt egy Bibliája is. Kapott patkányfogót, amivel 5 patkányt megfogott.

István leégett biciklije: egyszer mindenét felgyújtották az erdőben – Fotó: Metropol

Kapott biciklit, amivel egészen addig kerekezett, amíg ismeretlenek fel nem gyújtották minden más cuccával együtt. Ez akkor történt, amikor pár napra a fóliasátrával elköltözött, mert az önkormányzat erdőt fiatalított a lakhelyénél. Kádár Tibor felháborítónak tartja, hogy még ekkor sem foglalkozott érdemben a kerületi baloldal Istvánnal.

Fatelepítést végzett Petrovai László szociális ügyekért felelős párbeszédes alpolgármester. A nagy csinnadratta közepén még posztolt is, de akkor nem vette észre és nem érezte küldetésnek, hogy törődjön István sorsával. Egyébként ugyanígy nem törődtek a facsemetékkel, hiszen nem locsolták őket, így többnyire elszáradt mind. Ezt tudja a baloldal, tipikus eset

– mondta el a Metropolnak Kádár Tibor.

István lakhelyének közelében ültetett fát Petrovai László szociális ügyekért felelős párbeszédes alpolgármester. Mára négyből három facsemete kiszáradt, mert nem locsolták... Fotó: Metropol

Miután rátaláltam Istvánra, a testület elé terjesztettem, hogy a kerületi krízisszállón helyezzük el. Mondhatni, méltatlan ülés volt, kiderült, hogy Szaniszlóék nem foglalkoztak a szálló állapotával, ami miatt nem lehetett ott elhelyezni Istvánt. De a városvezetés alapvetően sem állt építően a feladathoz. Majdnem az jött ki, hogy még István a hibás, hogy itt él az erdőben. Az aljegyző azzal próbálta jóvátenni a baloldal érdektelenségét, hogy több száz jegyzőkönyvet lobogtatott azzal, hogy hányszor voltak kint Istvánnál az elmúlt években. De sosem tudták azt elérni, hogy az erdőből beköltözzön a szállóra. Úgy gondolom, hogy ez a kerület csődje

– vélekedett a fideszes képviselő.

Kádár Tibor István lakhelyét mutatta meg a Metropolnak – Fotó: Metropol

„Istvánban ott van az erő”

Kádár Tibor és a lakók többször beszélgettek a hajléktalannal, mire István eldöntötte, új életet kezd.

„István hamar belátta, hogy ha nem szeretne megfagyni 58 évesen az erdőben, és ha vissza akar integrálódni a társadalomba, akkor erőt kell merítenie, és bele kell vágnia egy új életbe – emlékezett a fideszes képviselő a kezdetekre. Munkát kell vállalnia, és akkor további lehetőségek fognak megnyílni. Ebben partnerek voltak az itt élő lakók és István is. Így beköltözhetett egy alapítvány által működtetett intézménybe. Elkísértem vizsgálatokra, megkapta a TAJ-kártyáját, és az állásinterjún is túl van, hamarosan munkába áll. Istvánban ott van az erő, a remény, hogy hamarosan ugyanolyan életet éljen, mint bármelyik más állampolgár. Története talán erőt adhat azoknak a szociális gondozóknak, akik ilyen emberekkel foglalkoznak, és azoknak a sorstársainak is, akik hasonló körülmények között élnek ma Budapesten.”

Íme videónk Isván kimentésének történetéről:

Itt pedig másik videónk, amelyben maga István meséli el élete sztoriját:

A XVIII. kerületi erdőkben kalyibavárost is találtunk

A pestszentlőrinci sínek mentén húzódó senkiföldjén másfél évtizede élnek családok, ahogy ők nevezik: építményekben. A Szaniszló Sándor DK-s politikus által vezetett baloldali többségű önkormányzat szintén nem oldotta meg a helyzetüket, csak hitegette az itt élő hajléktalanokat. Nekik nem volt akkora szerencséjük, mint Istvánnak.

Kalyibaváros az erdőben – Fotó: Metropol

A Metropol korábban járt náluk, abból is az derült ki, hogy a baloldal nem segített rajtuk, ugyanakkor lakással áltatta őket. Kispest és Pestszentlőrinc határán, hivatalosan már a XVIII. kerületben, szinte teljes rejtekben élt akkor 10 ember.

A közösség vezetője nem hitte el, hogy az önkormányzat nem tud szükséglakást adni – Fotó: Metropol

„Nagyon sokan tudják, hogy itt élünk. Kijárnak a rendőrök is, beadtuk a lakásigénylést az önkormányzathoz is, de az ígérgetéseikkel már tele a padlás” – nyilatkozta akkor a miniközösség feje lapunknak. „Egyszerűen nem hisszük el, hogy nincs szükséglakás. Kőműves vagyok, azt is felajánlottam, ha kell, fel is újítom a lakást” – mondta akkor Gábor. Egy másik férfi az édesanyjától örökölt némi pénzt, ő azt ajánlotta fel az önkormányzatnak. Előrelépés azonban nem történik az ügyükben. „Nem messze tőlünk alig egy hónapja egy 42 éves férfi felakasztotta magát. Kilátástalannak látta már a helyzetét. Nekünk is azt ígérik, hogy mindent megtesznek, de nem történik semmi” – mesélte akkor a férfi. Ma nem tudni, mi történt velük.

Bár két év eltelt, a kalyibaváros még mindig ott van, ahol volt:

A DK-s Szaniszlóék nem siettek megoldani a helyzetet, erről tanúskodik, hogy a kalyibaváros ma is ugyanúgy ott van, mint évekkel ezelőtt.