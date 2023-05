Új életet kezd 14 év után a Péterhalmi-erdő remetéje

István, a Péterhalmi-erdő remetéje, 14 évig folytatott hajléktalan életformát. Elmondta nekünk, hogyan jutott erre a sorsra. Mint mondja, anno az élettársa kevesellte a fizetését, azt kérte, lépjen ki a munkahelyéről és keressen mást. Közben a nő rendszeresen csalta Istvánt, ami kiderült - de akkor már Istvánnak nem volt jövedelme. Nem tudott hová menni, de maradni sem akart kisfia hűtlen édesanyja mellett.

Lelépett, és egy ideig budapesti padokon aludt. Majd egy jó ideig a XVIII. kerület egy temetőjében húzta meg magát egy hajléktalantársával együtt. Ott még meglátogatta exe és fia is, de azóta nincs kapcsolat közöttük, és István szerint ez így is van jól. Számára a Péterhalmi-erdő kínálta szabad élet éppen jól jött, ott 5 éve vert sátrat. Szerette, sosem félt, sőt a környékbeliek látogatták, társasága is volt. Ma a remete azonban új életet kezdett, tele van elképzeléssel és nem tart a visszailleszkedéstől sem.

István szeretett szabadon élni, de most mégis új életet kezd. Ebben a sátra környékén élő XVIII. kerületiek és Kádár Tibor fideszes önkormányzati képviselő támogatja Fotó: Metropol

Alumíniumgyűjtésből élt

A környékbeliek ismerték és szerették. Néha pörköltet, lecsónak való háztáji paprikát, paradicsomot vittek neki, de mindenféle étellel ellátták. Nem éhezett, sőt szinte mindent megkapott az emberektől és a gondozóktól.

Néha pizzát is rendeltek neki a környékbeliek Fotó: Metropol

Matracot, amin aludt, Bibliát és könyveket, amiket el is olvasott. Volt rádiója, ruhája, zseblámpája és patkánycsapdája, amivel 5 patkányt is fogott. Látogatói is voltak, egyszóval elvolt ott az erdőben. A napi betevőt alumíniumgyűjtéssel szerezte meg, abból elemet és egyéb apróságokat tudott venni. Egyszer viszont ismeretlenek felgyújtották a biciklijét és minden cuccát. "Az necces volt..." - mondja.

Istvánnak egyszer ismeretlenek felgyújtották mindenét. Azt mondja, "az necces volt". A biciklije leégett, de minden más is Fotó: Metropol

Többen próbálták rávenni, hogy költözzön be szállóra, de egy ideig nem mozdult, inkább vállalta a fagyot is az erdőben. A közelmúltban azonban szemétszedési akció közben rátalált Kádár Tibor fideszes önkormányzati képviselő, aki másfél hét alatt elérte, hogy István új életet kezdjen. Beköltözött egy hajléktalanellátóba, ahol jól érzi magát. Minden nap istentiszteletre jár, Tibor ösztönzésére tüdőszűrésre ment, és ma már megvan a TAJ-kártyája is. Sőt, az első állásinterjúja is sikeres volt, hamarosan munkába áll. István tele van erővel és reménnyel, a Metropolnak azt mondta, hogy nem tart a kihívástól.