Látta valaki? Eltűnt egy 40 éves nő a XI. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Sz. Etelka Zora ügyében.

A rendőrök jelenleg is keresik a nőt Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A rendelkezésre álló adatok szerint a 40 éves nő 2025. augusztus 8-án 13 óra körül XI. kerületi lakcíméről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Személyleírása szerint Sz. Etelka Zora körülbelül 165 centiméter magas, sötétbarna, vállig érő, göndörített hajú, zöld szemű.

Az eltűnt nő fotóját itt lehet megtekinteni!