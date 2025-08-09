RETRO RÁDIÓ

Látta valaki? Eltűnt egy 40 éves nő a XI. kerületből

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

2025.08.09.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Sz. Etelka Zora ügyében.

A rendőrök jelenleg is keresik a nőt Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

A rendelkezésre álló adatok szerint a 40 éves nő 2025. augusztus 8-án 13 óra körül XI. kerületi lakcíméről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Személyleírása szerint Sz. Etelka Zora körülbelül 165 centiméter magas, sötétbarna, vállig érő, göndörített hajú, zöld szemű.

Az eltűnt nő fotóját itt lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Etelka Zora tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

