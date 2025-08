Félelem és rettegés Zuglóban: valaki drónnal figyeli Reginát

Először mindig csak zavart, amikor megláttam, majd egyre nyomasztóbb lett. Még most is úgy vagyok vele, hogy biztosan nem én vagyok a célszemély. Mit akarna tőlem? De aztán amikor egy napon belül többször is feltűnik, akkor estére már elborít a rettegés. Tehetetlennek érzem magam. És ez a valami meg csak néz és néz. Akár egészen intim képek is készülhettek már rólam. Ebbe belegondolni borzasztó!