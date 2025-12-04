Ennek a csillagjegynek szerelmet hoz az Ikrek Hold

Az Ikrek Hold hatására egy csillagjegynek a szerelemben lesz szerencséje, egy másiknak pedig egy fontos kapcsolat veszi kezdetét. De a csütörtöki horoszkóp a többi csillagjegyről sem feledkezik meg, mindenkinek megérkezett az útmutatás.

Horoszkóp: szerelemmel kecsegtet az Ikrek Hold – Fotó: Unsplash

Horoszkóp: szerelemmel kecsegtet az Ikrek Hold

Kos

Nagyon sok feladatot el tud ma végezni, ha mindig az adott tennivalóra koncentrál. Érdemes odatenni magát, mert később még nagyon jól jön az a plusz idő, amit a mai szorgalmának köszönhetően nyer. Délután izgalmas hírek érkeznek, amelyek egészen közvetlenül fogják érinteni önt is.

Bika

Ma minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen. Végre megfelelően rendeződnek ön körül a dolgok, és célegyenesbe fordulhat egy feladat, amelyen már egy ideje dolgozik. Legyen az magánjellegű vagy munkahelyi ügy, eljött az ideje, hogy pontot tegyen a végére. Szerelemben is szerencséje lehet!

Ikrek

Egy hatalmi játszma vagy rivalizálás főszereplője lehet ma, és csak nagyon nehezen tudja mindebből kivonni magát. Ne higgye, hogy ebben meg kellene adnia magát, vagy hogy az ön szavainak nincs elegendő súlya. Ma bárkit meggyőzhet, abszolút jó formában van.

Rák

A mai nap ügyeljen az arányokra egy ismerősével kapcsolatban, mert talán kezdenek önök között elcsúszni a dolgok, és lehet, hogy nem tudatosan, de kihasználja önt. Fontos, hogy egyensúlyban legyen, mennyit ad és mennyit kap ettől a kapcsolattól.

Oroszlán

Túl sok az információ és a zaj ma, ami főleg a munkája terén nehezíti meg a dolgokat. Könnyen kipattanhat egy vita vagy veszekedés, mert nagy a feszültség. Elég azonban egy szó, egy kedves mondat öntől, és minden a helyére kerül. Kipróbálja?

Szűz

Ma egy váratlan feladat során kiderülhet, hogy birtokában van egy rejtett tehetségnek, és nem szabad mindezt kihasználatlanul hagynia. Ha kell, képezze tovább magát ezen a területen, vagy gyakorlással fejlessze a képességeit.

Mérleg

Érdemes kicsit más megközelítésből ránéznie a dolgokra ma, amiben sokat segíthet egy jó barát. Vannak ugyanis olyan kérdések, amelyekre az jelent megoldást, ha egy kicsit kívülhelyezkedik rajtuk. Segít, ha valaki kizökkenti a szokásos nézőpontból.