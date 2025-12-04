Ennek a csillagjegynek szerelmet hoz az Ikrek Hold
A kapcsolati életet bepörgeti a mai csillagállás. A csütörtöki horoszkóp szerint akkor érkezik, amikor nem is számítunk rá.
Az Ikrek Hold hatására egy csillagjegynek a szerelemben lesz szerencséje, egy másiknak pedig egy fontos kapcsolat veszi kezdetét. De a csütörtöki horoszkóp a többi csillagjegyről sem feledkezik meg, mindenkinek megérkezett az útmutatás.
Horoszkóp: szerelemmel kecsegtet az Ikrek Hold
Kos
Nagyon sok feladatot el tud ma végezni, ha mindig az adott tennivalóra koncentrál. Érdemes odatenni magát, mert később még nagyon jól jön az a plusz idő, amit a mai szorgalmának köszönhetően nyer. Délután izgalmas hírek érkeznek, amelyek egészen közvetlenül fogják érinteni önt is.
Bika
Ma minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen. Végre megfelelően rendeződnek ön körül a dolgok, és célegyenesbe fordulhat egy feladat, amelyen már egy ideje dolgozik. Legyen az magánjellegű vagy munkahelyi ügy, eljött az ideje, hogy pontot tegyen a végére. Szerelemben is szerencséje lehet!
Ikrek
Egy hatalmi játszma vagy rivalizálás főszereplője lehet ma, és csak nagyon nehezen tudja mindebből kivonni magát. Ne higgye, hogy ebben meg kellene adnia magát, vagy hogy az ön szavainak nincs elegendő súlya. Ma bárkit meggyőzhet, abszolút jó formában van.
Rák
A mai nap ügyeljen az arányokra egy ismerősével kapcsolatban, mert talán kezdenek önök között elcsúszni a dolgok, és lehet, hogy nem tudatosan, de kihasználja önt. Fontos, hogy egyensúlyban legyen, mennyit ad és mennyit kap ettől a kapcsolattól.
Oroszlán
Túl sok az információ és a zaj ma, ami főleg a munkája terén nehezíti meg a dolgokat. Könnyen kipattanhat egy vita vagy veszekedés, mert nagy a feszültség. Elég azonban egy szó, egy kedves mondat öntől, és minden a helyére kerül. Kipróbálja?
Szűz
Ma egy váratlan feladat során kiderülhet, hogy birtokában van egy rejtett tehetségnek, és nem szabad mindezt kihasználatlanul hagynia. Ha kell, képezze tovább magát ezen a területen, vagy gyakorlással fejlessze a képességeit.
Mérleg
Érdemes kicsit más megközelítésből ránéznie a dolgokra ma, amiben sokat segíthet egy jó barát. Vannak ugyanis olyan kérdések, amelyekre az jelent megoldást, ha egy kicsit kívülhelyezkedik rajtuk. Segít, ha valaki kizökkenti a szokásos nézőpontból.
Skorpió
Ma találkozhat valakivel, aki hatással lehet az életére, ami a hosszú távú terveiben is jelentkezhet. Talán az illető támogatását vagy tanácsát kapja meg, de az is lehet, hogy ötletet, inspirációt kap tőle úgy, hogy közben az illető erről mit sem sejt.
Nyilas
Jól teszi ma, ha tudatosan kerül minden ütközési pontot. Inkább térjen ki a lehetséges ellenségeskedők elől a munkahely folyosóján, és kerülje a vitákat a főnökével is. Most ugyanis lehet, hogy túlzásba esne. Annak pedig nem lehet jó vége…
Bak
Nagyon is elemében van a mai nap. Magabiztos, határozott és erős, és ezt a környezete is megérzi. Sokat számít, hogyan viselkedik, milyen példát mutat, mert van egy fontos ügy, amelyben számítanak önre.
Vízöntő
Egy pozitív fordulat állhat be a környezetében, és megváltozhatnak a feltételek, illetve az ön körül lévők hozzáállása bizonyos dolgokhoz. Ne az első bizonytalan érzéseire hagyatkozzon, várja meg, míg leülepszik önben is a dolog, és csak aztán reagáljon az új információkra.
Halak
Az Ikrek Hold idején rendbe tehet egy kapcsolatot, vagy tisztázhat néhány félreértést, ha úgy érzi, erre szükség van. Most könnyebben megtalálja a megfelelő szavakat, és tapintatosan, finoman fogalmaz. Ha van valamilyen kényes ügy, most hozakodjon elő vele.
