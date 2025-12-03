Orbán Viktor hatalmas egészségügyi fejlesztésről számolt be
Csak Budapesten 13 kórház fejlesztése zajlott le. Megújult a Szeretetkórház.
Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy hatalmas egészségügyi rekonstrukció zajlik az országban. Csak Budapesten 13 kórház fejlesztése zajlott le.
Orbán Viktor: Megújult a Szeretetkórház
Országos léptékű egészségügyi rekonstrukció zajlik:
- 91 kórházat,
- 54 rendelőintézet,
- 107 mentőállomást
újítottunk fel.
Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is.
