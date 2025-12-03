RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor hatalmas egészségügyi fejlesztésről számolt be

Csak Budapesten 13 kórház fejlesztése zajlott le. Megújult a Szeretetkórház.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Orbán Viktor Mazsihisz Szeretetkórház Budapest

Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy hatalmas egészségügyi rekonstrukció zajlik az országban. Csak Budapesten 13 kórház fejlesztése zajlott le.

Orbán Viktor: Megújult a Szeretetkórház. Fotó: Facebook/ Orbán Viktor

Orbán Viktor: Megújult a Szeretetkórház

Országos léptékű egészségügyi rekonstrukció zajlik:

  • 91 kórházat, 
  • 54 rendelőintézet,
  • 107 mentőállomást 
    újítottunk fel.
    Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is.

 

