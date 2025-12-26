74 milliárdos költségvetés Óbudán: rekordpénz van, de nem jut a kátyúk betömésére és az ovik felújítására

Óbudán egy 74 milliárdos költségvetést fogadott el 2026-ra a helyi önkormányzat. Ez kétszerese a 2019-esnek. A költségvetés Óbudán elsőre impozáns, de az elosztása cseppet sem az.

A költségvetés Óbudán impozánsnak tűnik, a látszat azonban néha csalóka Fotó: Szigetváry Zsolt

A baloldali városvezetés panaszkodással kezdte a költségvetés elfogadását: előkerült a jól ismert „kivéreztetés” narratíva és a szolidaritási hozzájárulásra mutogatás. Közben azonban a helyi adók és a közterület-használati díjak 2026-ban 3,5 százalékkal emelkednek, vagyis a terhek újra a lakók vállára kerülnek.

A költségvetés Óbudán csak egyes dolgokban nagyvonalú

Tavaly ilyenkor még börtönben volt a polgármester, akkor, amikor a 2025-ös költségvetést elfogadták. Most nincs ugyan börtönben, szabadlábon védekezhet, de az ellene indult eljárás nincs lezárva. Felmerül az, hogy ha valaki ellen eljárás van folyamatban korrupciós bűncselekmények miatt, hogyan dönthet a kerület pénzügyeiről.

Közben azt is megtudtuk, hogy a költségvetésből jelentős forrás jut olyan ideológiai programokra, amelyek a baloldali, drogpárti politika kiszolgálását szolgálják.

Mindeközben feltűnően sok dologra nem jut pénz Óbudán a baloldali vezetés döntése miatt:

biztonságos utakra és járdákra

az Ürömi úti óvoda és más óvodák felújítására

szociális bérlakások építésére vagy bővítésére

kulturált, állandó vécékre a Római-part területén

felújított, élhető közösség házra Óbudán.

Rekordpénz ide vagy oda, ha nem olyanra költenek, ami a helyiek érdekét szolgálja, akkor a harmadik kerületiek elégedetlenek lesznek.

Közben a kerületben tovább gyűrűzik a parkolás többszörös megsarcolásának a botránya, és most már az Óbuda-kártya rendszerének az anomáliái is felszínre kerültek. Lakossági beszámolók szerint a rendszerek akadoznak, az ügyintézés kaotikus, az ár viszont egyre nő.

A 74 milliárdos költségvetés papíron soknak tűnik, de a mindennapokban kátyúk, fel nem újított óvodák és elmaradt fejlesztések maradnak. Mint azt a Metropol megírta, a kerületi közgyűlés 6 óvoda bezárását szavazta meg. Az okok között a költségracionalizálást is felhozta a balos vezetés.

A beérkezett konzultációnk alapján a szülők 98,4%-a elutasítja az óvodák bezárását. Ez nem politikai vélemény, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalás, amit ki kell mondani, figyelmen kívül hagyott Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali képviselő is

- mondta korábban lapunknak Gyepes Ádám óbudai fideszes képviselő.