Szentkirályi Alexandra: Ezért küzd ma Orbán Viktor az Európai Tanácsban
Brüsszelben tartottak uniós csúcsot Brüsszelben. Az ukrán olajblokádot magunknak kell letörni, és erre meg is vannak az eszközeink Szentkirályi Alexandra szerint, aki hozzátette: ezért küzd ma Orbán Viktor az Európai Tanácsban.
„Ugye te sem akarsz olyan kormányt látni, aki befekszik az idegen érdekeknek? Csak mert a német kancellár pont ilyen. Friedrich Merz a minap Brüsszelben beszélt arról, hogy “sürgősen” eleget kéne tennünk Zelenszkij követeléseinek, és ő maga “teljes mellszélességgel” áll majd ki Ukrajna pénzelése vagy az olajblokád mellett is. Na ez az, amit nem hagyhatunk.” – írta ki közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
Nem engedhetjük, hogy egy olyan kockázatos ember kerüljön hatalomra itthon, aki hazánkat is a bólogató, “Jawohl”-politika soraiba taszítaná. Magyar Péter egyszerűen nem tudna nemet mondani sem a brüsszeli, sem az ukrán parancsokra, ezt Merz mondatai is tökéletesen példázzák. Az ukrán olajblokádot magunknak kell letörni, és erre meg is vannak az eszközeink, ezért küzd ma Orbán Viktor az Európai Tanácsban. Április előtt és után is olyan, felelős kormányra van szükségünk, amely nemet tud mondani a nyugati követeléseknek és le tudja törni az olajblokádot, ezért is a Fidesz a biztos választás!
– tette hozzá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
