RETRO RÁDIÓ

Emberölés Ecsegen: a gyilkos hívta ki a rendőröket

Bilincsben vitték el az ecsegi férfit. A gyilkos saját húgával végzett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 11:40
gyilkos ecsegen rendőr

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, 2025. szeptember 13-án 16 óra körül érkezett telefonos bejelentés egy férfitől a Nógrád vármegyei ügyeletre, miszerint az ecsegi férfi holtan találta lánytestvérét a lakásukban. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya befejezte a gyilkossági nyomozást.

A gyilkos maga jelentette be az emberölést Fotó: freepik.com / Illusztráció

A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta. A rendőrség munkatársai elfogták a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, 43 éves bejelentőt, és emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A törvényszék elrendelte az elkövető letartóztatását, amelyet a nyomozás teljes időtartama alatt fenntartott.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban fejezte be az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbküldte a főügyészségnek - számolt be róla a Police.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
