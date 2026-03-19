Emberölés Ecsegen: a gyilkos hívta ki a rendőröket

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, 2025. szeptember 13-án 16 óra körül érkezett telefonos bejelentés egy férfitől a Nógrád vármegyei ügyeletre, miszerint az ecsegi férfi holtan találta lánytestvérét a lakásukban. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya befejezte a gyilkossági nyomozást.

A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta. A rendőrség munkatársai elfogták a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, 43 éves bejelentőt, és emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A törvényszék elrendelte az elkövető letartóztatását, amelyet a nyomozás teljes időtartama alatt fenntartott.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban fejezte be az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbküldte a főügyészségnek - számolt be róla a Police.hu.