Drasztikusan megváltoztatta külsejét Dávid Petra: „Az arcomon nagyjából feltöltettem, amit fel lehetett”

Egy nehéz időszak sokszor kívülről is nyomot hagy az emberen, még akkor is, ha igyekszik erősnek mutatkozni. Így volt ezzel Dávid Petra is, aki most őszintén mesélt a Metropolnak az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól.

Dávid Petra tarthatatlannak érezte a helyzetet

Dávid Petra személyi edzőként mindig a kitartás és a fegyelem mintaképe volt, ám az idei év eleje komoly kihívások elé állította. Bár sokáig nem akart beszélni róla, most elárulta: régóta érezte, hogy gyökeres változásra van szüksége – kívül és belül egyaránt. Nem süllyedt el érzelmileg, de tudja, hogy a nehézségek nyomot hagynak az ember arcán is.

Nem a kajálási szokásaimmal van a bajom, csak egy nehéz időszakon mentem keresztül az év elején és át kellett priorizálnom a dolgokat, nagyon nagyon szar februárom volt, megviselt az elmúlt időszak, a lelki gyötrődés az ember arcára ki tud ülni

– kezdte őszintén, amikor az életében történt változásokról kérdeztük. A közelmúltban sokakat meglepett, amikor nem az edzőteremben és bomba képeivel, hanem egy konyhában tűnt fel. Sokan azt találgatták, vajon új irányt vett-e a karrierje, de gyorsan tisztázta a helyzetet: mindössze egy kampány miatt állt be a pult mögé.

Nem, semmi közöm a konyhához, a hamburgerekhez végképp… Influenszer promóción vettem csupán részt

– mondta, elhessegetve a feltételezést, hogy konyhatündér szerepben tűnjön fel a nyilvánosságban

A táplálkozás továbbra is fontos számára, ám idén kevésbé szigorú, mint a versenyidőszakok alatt. „Hébe-hóba most egy-egy hamburgert is megengedek magamnak. Tavaly sok versenyem volt és nagyon oda kellett figyeljek a táplálkozásra, de idén kevésbé szigorú” – tette hozzá. A változás azonban nemcsak belül zajlott, Dávid Petra most látványos külső átalakuláson ment keresztül. Új frizura, esztétikai beavatkozások és teljes megújulás jelzi: új korszak kezdődött az életében.

Most az elmúlt időszakban új lendületet vettem… Az arcomon nagyjából feltöltettem azt, amit fel lehetett, kellett egy külső megújulás is. Volt szájfeltöltésem, a járomív csontvonalam ki lett emelve, jártam mosolyránc töltésen és szemöldök újratetováláson, de új hajszínem, illetve műhajam is lett. Tehát most volt munka ebben rendesen

– vallotta be őszintén Petra, aki szerint a külső nem minden, de néha elengedhetetlen ahhoz, hogy belül is új erőre kapjon az ember. Dávid Petra Házasság első látásra című szereplése előtt érezte először, hogy szüksége lesz erre az átalakulásra, és bár akkor csak ideiglenesen rendeződtek a dolgai, most úgy érzi, valódi újrakezdés előtt áll.