Dávid Petra elárulta az igazságot a fogyásról

A Házasság első látásra műsorából megismert Dávid Petra az utóbbi időben inkább csak a fitnesszel foglalkozik. Közösségi oldalán rendszerint megosztja az őszinte és egyenes véleményét. Nem volt ez másként nem rég.

Dávid Petra elmondta az igazságot a fogyásról Fotó: Ladóczki Balázs

Dávid Petra szerint ugyanis a fogyás az nem kedv kérdése, és nem is hangulat kérdése. Hanem fegyelem és kitartás kell hozzá. Szerinte egyébként sokan nem akarják hallani az igazságot, miszerint az edzés formál, a diéta pedig csak fogyaszt.

A fogyás nem motiváció kérdése. Nem hangulat. Nem »ma kedvem van«. Nem csoda a diéta. A fogyás diétáról szól. Fegyelemről. Rendszerről. Arról, hogy akkor is tartod, amikor nincs kedved. Amikor stresszes vagy. Amikor más inkább kifogást keres. Nem kell éhezned. Nem kell szenvedned. De következetesnek kell lenned. Az edzés formál. A diéta fogyaszt. Ezt sokan nem akarják hallani. De ez az igazság

– írta teljesen őszintén Dávid Petra a bejegyzésében, miközben látványos képekkel prezentálta az általa elért eredményt. Így azért szavai tényleg kétségbe nem vonhatók.

Íme Dávid Petra szexi fotója