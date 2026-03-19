„Azt hittem talán vakbélgyulladás miatti görcsről van szó: másodpercek múlva anya lettem”

A profi táncosnő kriptikus terhességen esett át: nem tudta, hogy áldott állapotban van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 11:00
várandós terhes meglepetés

Élete sokkját élte át az a 27 éves profi táncos, Katie Brown, aki egyik percről a másikra olyan súlyos hasi görcsökkel küzdött, hogy csak két dologra tudott gondolni: vagy vakbélgyulladása van vagy soha nem tapasztalt menstruációs görcse. Mentőt hívott, kikísérték őt a mentőkocsihoz. Ott azonban már nem bírta tovább, térdre esett a fájdalomtól. Erős nyomást érzett gyomortájékon majd jött a sokk: anya lett. Katie-nek azonban fogalma sem volt arról, hogy várandós miután mint kiderült, kriptikus vagyis rejtett terhességet élt át.

Fogalma sem volt arról, hogy várandós. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A profi táncosként dolgozó fiatal végig formában maradt, nem nőtt a hasa és havi vérzése is rendszeresen jelentkezett:

Az egyik percben még a stúdióban táncoltam a következőben pedig újra anya lettem

- közölte Katie, akinek meglepetésbabája, William előtt már született "normális terhesség" után egy gyermeke. 

Habár meglepődtem, semmiért nem változtatnék a történteken. Imádom a kisfiam.

William jelenleg egy hónapos és teljesen egészséges. Habár szülei nem terveztek vele, miután nővére, Mila-Rose még csak kétéves, örülnek, hogy bővült a család. 

William érkezése előtt olyan erős fájdalmaim voltak, hogy azt hittem, meg fogok halni. Megkértem anyát és a páromat, hogy gondoskodjanak majd helyettem Miláról. Ezt követően hirtelen olyan érzésem volt, hogy nyomnom kell. Először fel sem fogtam utána, hogy gyereksírást hallok, nem értettem. A mentős közölte, fiam született. Szürreális volt az egész.

Miután Katie életet adott Williamnek a mentősök kórházba vitték őket. Ott az orvosok elmagyarázták neki, kriptikus terhessége volt, ami azt jelentette, hogy a magzat elbújt a bordái mögött. Ez azonban azt okozta, hogy William 33 hetesen, koraszülöttként jött világra - írja a The Sun.

Amikor felhívtam a munkahelyem, hogy nem fogok tudni bemenni egy ideig, mert most szültem, kinevettek. Azt mondták, ilyen kifogásról még soha nem hallottak. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
