„Azt hittem talán vakbélgyulladás miatti görcsről van szó: másodpercek múlva anya lettem”

Élete sokkját élte át az a 27 éves profi táncos, Katie Brown, aki egyik percről a másikra olyan súlyos hasi görcsökkel küzdött, hogy csak két dologra tudott gondolni: vagy vakbélgyulladása van vagy soha nem tapasztalt menstruációs görcse. Mentőt hívott, kikísérték őt a mentőkocsihoz. Ott azonban már nem bírta tovább, térdre esett a fájdalomtól. Erős nyomást érzett gyomortájékon majd jött a sokk: anya lett. Katie-nek azonban fogalma sem volt arról, hogy várandós miután mint kiderült, kriptikus vagyis rejtett terhességet élt át.

Fogalma sem volt arról, hogy várandós. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A profi táncosként dolgozó fiatal végig formában maradt, nem nőtt a hasa és havi vérzése is rendszeresen jelentkezett:

Az egyik percben még a stúdióban táncoltam a következőben pedig újra anya lettem

- közölte Katie, akinek meglepetésbabája, William előtt már született "normális terhesség" után egy gyermeke.

Habár meglepődtem, semmiért nem változtatnék a történteken. Imádom a kisfiam.

William jelenleg egy hónapos és teljesen egészséges. Habár szülei nem terveztek vele, miután nővére, Mila-Rose még csak kétéves, örülnek, hogy bővült a család.

William érkezése előtt olyan erős fájdalmaim voltak, hogy azt hittem, meg fogok halni. Megkértem anyát és a páromat, hogy gondoskodjanak majd helyettem Miláról. Ezt követően hirtelen olyan érzésem volt, hogy nyomnom kell. Először fel sem fogtam utána, hogy gyereksírást hallok, nem értettem. A mentős közölte, fiam született. Szürreális volt az egész.

Miután Katie életet adott Williamnek a mentősök kórházba vitték őket. Ott az orvosok elmagyarázták neki, kriptikus terhessége volt, ami azt jelentette, hogy a magzat elbújt a bordái mögött. Ez azonban azt okozta, hogy William 33 hetesen, koraszülöttként jött világra - írja a The Sun.