„Hónapokig gyötört migrén, aztán az orvosok szörnyű felfedezést tettek”

Egy féri tartós és egyre súlyosbodó migréntől szenvedett. Az orvosok megdöbbentő felfedezést tettek, mikor megvizsgálták a beteg agyát.

A felvétel kiderítette, hogy mi is okozza migrénjét Fotó: Freepik/Illusztráció

Migrén kínozta a férfit, reggelije miatt volt az egész

Az egyik kedvenc étele sodorta borzasztó állapotba a férfit, akinek az agyát egy galandféreg megfertőzte. Az 52 éves férfinek korábban migrénes fejfájásai voltak, majd egy ponton már hetente jelentkezett a fájdalom.

Mivel a gyógyszerekre sem lett jobb az állapota, az orvosok CT-vizsgálatot készítettek, amely folyadékkal teli területet tárt fel a fehérállományban az egész agyában. Mivel cisztára gyanakodtak, sürgősségi neurológiai vizsgálatra küldték, de ott nem láttak semmi eltérőt. Az MRI ödémát – felesleges folyadékot – mutatott ki.

Az orvosok gyanúja egy neurocysticercosis nevű betegség felé irányult, amely egy sertésgalandféreg által okozott parazitafertőzés. A beteget ezután fertőző betegségek szakorvosaihoz utalták. A vizsgálatok megerősítették a galandféreg jelenlétét, kiderült, hogy a fertőzést a Taenia solium – egy sertésgalandféreg – lárvái okozzák, amely sertéseket használ köztes gazdatestként. Az ember akkor fertőződik meg a férgekkel, ha fertőzött sertéshúsban vagy székletben található cisztákat fogyaszt.

A beteg, akinek újra fellépő esete az American Journal of Case Reports című folyóiratban jelent meg, elmondta, hogy az utóbbi időben egyetlen utazása egy két évvel ezelőtti bahamai körutazás volt. Elmondása szerint nem fogyasztott nyers ételeket, de beismerte, hogy életének nagy részében szokása volt enyhén megsütött, nem ropogós szalonnát enni. A férfi olyan gyógyszert kapott, amelyeket két héten át naponta kétszer, illetve háromszor kellett bevennie – számol be a férfi esetéről a Mail Online.

A fejfájásai és agyi rendellenességei javultak. Az orvosok úgy vélték, hogy a galandféreg megfertőzte a férfi gyomor-bél traktusát, majd a szennyezett székletével a féreg megfertőzte az agyát. A neurociszticerkózisban szenvedő betegek jellemzően görcsrohamoktól szenvednek, de a férfi nem számolt be ilyenekről.

