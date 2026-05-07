Több hantavírus-fertőzött is elhagyhatta az óceánjárót - egy nő repülőgéppel utazott el, majd meghalt

Mintegy 40 utas hagyhatta el a járvány sújtotta hajót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 11:47
Mintegy 40 utas szállt partra Szent Ilona-szigetén a Hondius luxus óceánjáró hajóról, már az után, hogy egy utas hantavírus-fertőzés következtében meghalt a hajón - közölték csütörtökön a holland hatóságok.

Hantavírus-járvány robbant ki a Hondius luxus óceánjáró hajón. Fotó: AFP

Hantavírus-járvány robbant ki a Hondius luxus óceánjáró hajón

A holland külügyminisztérium közleménye szerint az utasokat szállító óceánjáró az Atlanti-óceán déli részén fekvő, brit fennhatóság alatt álló Szent Ilona-szigeténél horgonyzott le egy időre. Ezalatt több tucatnyi utas, köztük egy elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót.

A hajót üzemeltető holland Oceanwide Expeditions hajótársaság korábban azt közölte, hogy a holland nő a férje holttestével szállt partra a hajóról Szent Ilonán. A nő ezt követően egy kereskedelmi repülőgéppel Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is elhunyt. A hajótársaság azt nem ismerte el, hogy a Szent Ilonánál bárki más is leszállt volna a hajóról.

Szerdán derült ki, hogy egy svájci kórházban egy férfinál szintén diagnosztizálták a hantavírus-fertőzést, miután ő is partra szállt Szent Ilonán és hazarepült.

A holland hatóságok arról nem tájékoztattak, hogy hol vannak jelenleg a partra szállt utasok. A dél-afrikai és európai hatóságok megpróbálják felkutatni az elérhetőségüket.

A Hondius óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár - meghalt, többen pedig ápolásra szorultak. Az óceánjáró fedélzetén nyolc megerősített vagy feltételezett fertőzöttet regisztráltak.

A hajótársaság közlése szerint három embert, köztük a hajó orvosát szerdán szállították el a Zöld-foki-szigetek közelében horgonyzó hajóról, hogy Európába vigyék őket kezelésre.

A dél-afrikai fertőző betegségek intézete szerdán jelentette, hogy az óceánjáró két fertőzött utasának szervezetében kimutatták a hantavírus egy ritka törzsét, amely emberről emberre is terjed - közölte az MTI.

