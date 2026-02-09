Eladta a házát, most egy óceánjárón kezdett új életet a 60-as éveiben járó nő: „Csak utazni akartam”

Az óceánjáróra menekült, hogy új életet kezdhessen. Eddig úgy tűnik bejött az új élet a 60 feletti nőnek.

Új életet kezdett az óceánjárón

Sue Barr közel húsz éven át építette fotográfusi karrierjét, miközben egyedülálló anyaként nevelte fel a fiát New Jersey-i otthonában. A gyermeke, aki mára felnőtt, nemrég Orlandóba költözött, és Barr szerint valami ekkor megmozdult benne.

Éveken át arra bátorítottam őt, hogy olyan életet éljen, amilyet szeretne. Aztán hirtelen rájöttem, hogy nekem is ugyanezt kellene tennem

– írta.

Saját életére visszatekintve Barr elmondta, hogy nyomasztó mértékű adósságot halmozott fel, amelynek jelentős része az otthonához kötődött.

Csak utazni akartam, de képtelen voltam kikeveredni ebből. Valahányszor egy kis pluszpénzhez jutottam, az sosem volt elég ahhoz, hogy valódi változást hozzon. Olyan volt, mintha vakondhajszát játszanék.

Egy időben Barr annyi pénzt gyűjtött össze, hogy elutazhasson Costa Ricába. Ám amikor elromlott a kazánja, a megtakarítást kénytelen volt háza fűtésrendszerének felújítására fordítani. A csalódás ellenére Barr szerint ez a helyzet felnyitotta a szemét:

Abban a pillanatban jöttem rá, hogy ideje eladni a házat

– mondta.

Bár kezdetben nem tudta mit tegyen, eszébe jutott egy barátja, aki sommelier-ként dolgozott óceánjáró hajókon, és akinek az élete pont olyannak tűnt, amire ő vágyott.

Elkezdtem állásokat keresni hajókon, az algoritmus pedig átvette az irányítást, és hirtelen mesterfotográfusi állások jelentek meg a hírfolyamomban. Így jelentkeztem.

Hamar felajánlottak neki egy szerződést egy prémium luxus óceánjáró társaságnál mesterfotográfusként, egy olyan pozícióban, amely több kontinensre is eljuttatta volna.

A munkához tengeri szolgálati tanúsítványra volt szükségem, ami az én koromban alapos orvosi vizsgálatokat és fizikai alkalmassági teszteket jelentett. Alázatra tanított, de sikerült megfelelnem

– mesélte.

Nem sokkal később megkapta az értesítést, hogy felvették, és mire észbe kapott, már egy Sydney-be tartó repülőn ült, hogy megkezdje új életútját.

Hat hónap alatt három kontinenst jártam be, egészségesebb lettem, mint az elmúlt években bármikor, és évtizedek óta először mosolyogtam gondolkodás nélkül. A pénzügyi terheim könnyebbnek tűntek, és végre visszatért az a szikra, amelyet az évek során felhalmozott tárgyak és kötelezettségek kioltottak bennem, és amelyek akkor is lehorgonyoztak, amikor már készen álltam volna kifutni egy új, kreativitással teli életszakasz felé.

A tengeri élet azonban kihívásokkal is járt. A People szerint kezdetben rengeteg nehézséggel nézett szembe. Végül az új élet nagyon bevált neki, most boldogabb mint valaha.