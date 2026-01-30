RETRO RÁDIÓ

„Mindent eladtam, hogy egy lakókocsiban élhessek. Egészségesebb vagyok, mint valaha”

Elege lett a lakbérből. Vett inkább egy lakókocsit, hogy szabadon élhessen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 13:00
Módosítva: 2026.01.30. 13:02
lakókocsi szabadság számla új élet

Gemma úgy döntött egy lakókocsiban folytatja az életét. Ez a döntés teljesen megváltoztatta az életét.

Gemma úgy döntött egy lakókocsiban folytatja az életét.
Gemma úgy döntött egy lakókocsiban folytatja az életét Fotó: Freepik/Illusztráció

Szüksége volt a változásra. Eladta minden értékét, vett egy 2000 fontos 
(875 000 forint) lakóautót, és mindent újrakezdett. Ez az új életmód teljesen felülír mindent, és Gemma úgy érzi, sokkal egészségesebb lett.

Minden a lakókocsival kezdődött

Új életét az első naptól kezdve a közösségi médiában is dokumentálta.

Nem mindenkinek való ez az életmód, de egyre hálásabb vagyok az életem ezen fejezetéért

– mondta az egyik videóban.

Korábban egy kertes házban lakott, ahol a kutyái szabadon futkározhattak. Most viszont hármójuknak a kis lakókocsi nem elég. Sokkal aktívabb életet kell élnie, sétáltatni az állatokat, több időt adni nekik.

Sokan problémaként hozzák fel a tárolóhely hiányát, számára azonban ez egy új perspektívát adott. Képes most már jóval kisebb helyen, csupán a kellő mennyiségű dolgokat tárolni, nem kell félnie a pazarlástól, hiszen előre kell gondolkodnia.

A megannyi változás és pozitívum mellett számára a legfontosabb így is:

Kevesebb a stressz, ami a kevesebb számlának köszönhető.

Gemma élete változatos, igazából éppen aktuális otthona bárhol lehet, ahol megáll a lakókocsival. Sok embert lenyűgöz az interneten az élete. Érdemes megnézni a videóit, hasznos praktikákat, tanácsokat oszt meg. Érdekes az a szemléletmód, ahogy ő a világot látja. Egy lakókocsi megvásárlása mindent megváltoztatott.

@happilyevergolden In my living in a van to save for a house chapter⚡️#vanlifediaries #savingmoney #simplelifestyle ♬ I Run (feat. Kaitlin Aragon) - HAVEN. & Kaitlin Aragon

 

