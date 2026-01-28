Kiderült: a közösségi média-függőség növeli a fiatalok droghasználatát
Zaheen Ahmed, az Egyesült Királyság Addikciókezelő Központjainak (UKAT) terápiás vezetője mindenkit figyelmeztetett, hogy ha a fiatalok online és valós élete nem nyújt vigaszt, akkor a drogokhoz nyúlnak, hogy tompítsák érzéseiket.
Az addikciós szakember, aki tizenéveseket rehabilitál a közösségi média-függőségből, úgy gondolja, hogy az okostelefonok állnak a drogokat használó fiatalok számának növekedése mögött.
A digitális világ súlyos ára - telefonfüggőség növelheti a droghasználatot
Zaheen Ahmed 20 éves tapasztalattal rendelkezik az addikció és a mentális egészség területén. Elárulta, hogy a fiatalok körében egyre aggasztóbb a mobiltelefon- és közösségi média-függőség. A szakértő szerint a rövid videók dopaminlöketet adhatnak, és a céltalan görgetés hasonló függőséget alakíthat ki, mint a szerencsejáték vagy a kábítószerhasználat. A fiatalok ráadásul képtelenek értelmes, intim kapcsolatokra és barátságokra, mert inkább online kommunikálnak, mint személyesen.
Zaheen elárulta, hogy a fiatal addiktív páciensei közül sokan nem tudják megválaszolni a kérdést: „Ki vagy te a közösségi média nélkül?”. Úgy véli, hogy a valódi kapcsolatok hiánya, amely abból ered, hogy csak online kommunikálnak, hajtja a fiatalok egyre növekvő számát a ketamin használata felé.
A szakértő szerint mivel a fiatalok gyakran nem képesek értelmes és kielégítő barátságokat kialakítani az online kommunikáció miatt, ez gyakran vezet rossz mentális egészséghez. Úgy véli, ez magyarázza a fiatalok ketamint használóinak növekvő számát.
Felhívtam egy helyi iskolát Braintree-ben, és meséltek néhány diák ketaminnal való visszaéléséről. Nem alakítanak ki valódi kapcsolatokat, és az önképük a közösségi médián alapul, ezért rosszul érzik magukat. Az emberi lények vigaszt keresnek, és ha az online és a valós életük nem ad vigaszt, a droghoz nyúlnak.
Zaheen szerint meg kell találni a módját annak, hogy hogyan kezeljük az okostelefonok és a közösségi média használatát, hogy csökkentsük a problémákat.
„Mindenki a tudatosságról beszél mostanában, de amikor a telefonunkon vagyunk, nincs tudatosság. Ezek a legrosszabb dolgok, amelyek a modern társadalommal történhetnek. A mai fiatalok mindent magukkal visznek a telefonjukon és még a vécén is görgetnek” - tette hozzá.
Zaheen szerint a közösségi média rövid videói károsak és függőséget okozhatnak az agy számára. Mivel rövid és könnyen fogyasztható tartalomról van szó, az ember egyre többre vágyik, hiszen a következő dopaminlöketet keresi. Az egyik legnagyobb és legriasztóbb probléma azonban a 18 év alattiakat érinti. Elmondta, hogy azok a fiatalok, akik okostelefonnal és közösségi médiával nőttek fel, kötődési problémákkal küzdenek - számolt be róla a Daily Star.
