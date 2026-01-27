Élete tíz évét a ketamin vitte el - tíz Mercedes árát költötte el drogra a fiatal nő

A fogorvosi asszisztensként dolgozó, Emma Mack, tinédzserként, Ibizán és rave-eken kezdett el a B-kategóriás drogot használni a barátaival. Négy év alatt azonban napi szintűvé vált a ketamin használata, és a tízéves függőség végül odáig jutott, hogy hólyagja teljesen tönkrement: csupán négy evőkanál vizeletet tudott tartani. Kezdetben fájdalmas véres és zselés vizeletet ürített.

Tíz évig volt ketamin függő Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A ketamin majdnem tönkretette az életét

Orvosi vizsgálatra jelentkezett, és 2024 áprilisában hólyaghúzásra jegyezték be. Bár szeptemberben rehabilitációra került, mindössze hat nappal később visszaesett, és hólyagja annyira összement, hogy most már minden öt-tíz percben ki kellett mennie a vécére. A ketamin használata annyira kicsúszott az irányítása alól, hogy januárban fel kellett adnia fogorvosi asszisztensi állását. Csak júliusban, amikor egy 14 hetes rehabilitációs programban vett részt, tudta rendbe tenni az életét.

Emma, aki most már négy hónapja tiszta, így nyilatkozott:

A drog teljesen tönkretette az életemet. Annyi pénzt költöttem ketaminra, amiből körülbelül tíz Mercedest vehettem volna, vagy akár egy házat. Csak bulikban kezdődött, imádtam eljárni rave-ekre, és mindenki ketamint használt. Ez volt a megszokott. Eleinte csak hétvégenként, majd hét közben is kezdtem használni. Ha a barátaim elmentek valahova, én is használtam, moziba mentünk, ilyesmi. Tudtam, hogy problémám van, de a ketamin mintha elfeledtette volna velem.

„Végül minden nap reggel is használtam, és nem tudtam nélküle élni. A saját fizetésemből fizettem, és nem maradt pénzem. Nagyon jó állásom volt fogorvosi asszisztensként, de az összes pénzemet ketaminra költöttem, és semmim sem maradt” - tette hozzá Emma.

A függősége csúcsán naponta 3,5-7 grammot szippantott, és az egész fizetését a drog vitte el. Emma elismerte, hogy a drogra támaszkodott a hólyagfájdalom enyhítésére, de ez azt jelentette, hogy nem hagyhatta el a házat a drog használata nélkül.

Mivel úgy gondolja, hogy ha folytatta volna a drogozást, meghalt volna vagy állandó katéterre szorult volna, most másokat is figyelmeztet a ketamintól való tartózkodásra - számolt be róla a Daily Star.

Kerüld a drogot. Olyan állapotban voltam, hogy a tetteim felére már nem is emlékszem. Ijesztő, hogy 13 évesek is használják. Túl olcsó. Mindig lehet változtatni az életeden. Tudom, mennyire félelmetes.(...) Csak ne add fel, próbálkozz tovább

- mondta Emma.