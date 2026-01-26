Sikítva hányt napokon át – marihuána miatt került életveszélybe egy fiatal nő

A „scromiting” a sikítás és az erős hányás szavak összevonásából született kifejezés. Olyan állapotot ír le, amikor az érintett egyszerre hány és fájdalmában kiabál. Ez leggyakrabban hosszú ideje rendszeresen marihuánafogyasztó embereknél fordulhat elő.

Súlyos tüneteket is okozhat a marihuána Fotó: Freepik

Pontosan ezt élte át a 23 éves Sydni Collins is. A nő a New York Postnak adott interjúban elmondta: 16 éves kora óta rendszeresen szívott füvet, és a mindennapjai részévé vált a marihuánás vape használata – írja a LadBible. – A fordulópont az utolsó középiskolai évében jött el. A tavaszi szünet előtt egyre gyakrabban lett rosszul, először csak hányinger jelentkezett, majd ez hosszan tartó, kontrollálhatatlan hányásba fordult át.

Elmondása szerint voltak napok, amikor délig tartott az állapota, és emiatt iskolába sem tudott menni. Reggelenként folyamatosan öklendezett, gyakran kiabált vagy sírt a fájdalomtól, miközben már semmi sem jött fel, csak száraz öklendezés maradt.

Az állapota annyira súlyos lett, hogy összesen hétszer került sürgősségire, mielőtt végül bent tartották a kórházban. Ekkor mindössze 39 kilót nyomott, súlyosan kiszáradt, és szondán keresztül kellett táplálni. Kezdetben egy ritka emésztőrendszeri betegséget gyanítottak.

Később azonban kiderült, hogy úgynevezett cannabis-hiperemézis szindrómában (CHS) szenvedett.

A CHS egy krónikus állapot, amely hosszú távú marihuánahasználók esetében jelentkezhet. Jellemzője:

a visszatérő, súlyos hányás,

és az erős hasi fájdalom, amely akár naponta is előfordulhat.

A szakemberek még nem tudják pontosan, mi okozza, és azt sem, miért csak egyes fogyasztóknál alakul ki, de feltételezések szerint a cannabis és az emésztőrendszer kölcsönhatása állhat a háttérben. Az állapotot már az Egészségügyi Világszervezet is elismeri, és jelenleg is kutatják a kezelésének lehetőségeit.

Collins a diagnózis után kilenc hónapig teljesen felhagyott a marihuánával, később azonban újra elkezdte használni, miután Crohn-betegséget állapítottak meg nála, és a szer enyhítette a tüneteit. Ez azonban újabb visszaeséshez vezetett.

Újra elkezdtem füvezni, és három évvel az első nagy roham után megint előjött. Rengetegszer kerültem kórházba.

Ismét jelentkezett a CHS, többször kórházba került, újra táplálószondára szorult, és jelentős súlyt veszített.