Szerencsét szeretnél a kínai holdújévben? Ezt kell tenned!

A feng shui tanítása szerint a citrusfélék a kulcs ahhoz, hogy kedvező energiákkal induljon a kínai holdújév. A holdújévkor sokan narancsot gurítanak be a bejárati ajtón, mert úgy tartják, ezzel jólétet, anyagi bőséget és friss energiát vonzanak az otthonukba.

Bármikor elvégezheted a nagyon egyszerű kínai holdújévi szerencsehozó rituálét Fotó: pexels

Egy narancstól függ a kínai holdújévi szerencséd

A „aranyban gurulásnak” nevezett szokás lényege, hogy az új év első napján, vagyis a holdnaptár szerinti évkezdetkor, kilenc narancsot kell begurítani a lakásba a főbejáraton keresztül. A feng shui követői szerint ez a gesztus a gazdagság és a szerencse jelképes meghívása.

Akár ünnepled a kínai holdújévet, akár nem, ha nyitott vagy az efféle szerencsehozó rituálékra, mindössze néhány narancsra van szükséged, és máris kipróbálhatod ezt a látványos hagyományt.

A kínai hagyományban a narancs az aranyat és a jó szerencsét szimbolizálja. A feng shui szemlélete szerint a bejárati ajtó az otthonba érkező lehetőségek kapuja. A rituálé után a gyümölcsöt közösen fogyasztják el, hogy a bevonzott pozitív energia a házban maradjon.

Suzanne Roynon feng shui tanácsadó szerint ez a játékos szokás az ünnep első napján friss energiát hív az otthonba. Mint mondja, egyes kínai dialektusokban a narancs kiejtése hasonlít az „arany” szóra, míg mandarinul inkább a szerencse fogalmát idézi.

A küszöbön nemcsak narancsot, hanem mandarint, tangerint vagy akár apró kumkvatot (Délkelet-Ázsiából származó, apró, narancssárga citrusféle, amelynek különlegessége, hogy édeskés héja miatt egészben fogyasztható) is átgurítanak, olykor egy marék kínai érmével együtt, hogy fokozzák a jelképes hatást.

Katie Brindle, a kínai orvoslás szakértője és kozmológus hozzáteszi, a narancs élénk, aranyló színe és gömbölyű formája a régi kínai aranytömböket idézi, amelyek a jólét és a bőség hagyományos szimbólumai voltak - írja a life.hu.