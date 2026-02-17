Kínai újév: kínai konyha és februári fánkkülönlegességek egy helyen, a Blahán
Most nem kell Kínába menni egy autentikus gasztroélményért. Különleges fogások érkeztek a Time Out Market éttermeibe a kínai újév alkalmából..
A kínai újév alkalmából a február 16-22-i héten új, különleges fogások érkeznek a Blahán tavaly ősszel megnyitott Time Out Market Budapest éttermei kínálatába, miközben a borrajongók még a Furmint Február tételeit is kóstolhatják. Február 23-március 1, között pedig a fánkok sem hiányozhatnak az étlapokról és a pultokról. Aki csak egy hétköznapi ebédre ugrana be, az sem fog csalódni: 3490 forintos áron az ikonikus konyhák menüjéből válogathat. Benéztünk a Market néhány konyhájába, hogy megmutassuk, mi kerül az asztalra a kínai héten a Blaha Lujza téri Corvin Palace-ban.
A Time Out Market Budapest a kínai újév alkalmából február 16–22. között limitált, tematikus fogásokkal várja a vendégeket. A résztvevő éttermek séfjei kifejezetten erre az alkalomra állították össze különleges kreációikat, amelyek a magyar fővárosba, a Market asztalaira hozzák a kínai újév jellegzetes ízeit és gasztronómiai hagyományait.
A kínai újévre egy tépett kacsás gua baoval készülünk. Ez egy igazi klasszikus 101-es bao, amit ez alkalomból szerettünk volna bemutatni. A lu wei szószban konfitált kacsahús mellé hoisin szósz és néhány szelet uborka kerül a pihepuha, házi baoba, ami így egy igazán különleges ízélményt biztosít, amelyet mélyen átjár a fahéj, a csillagánizs és a fekete kardamom aromája. Kínában, újévkor hagyományosan piros, pénzes borítékot ajándékoznak egymásnak az emberek a bőség jegyében - a gua bao félbehajtott formája pedig némileg erre emlékeztet. A gazdagon, szaftos kacsahússal megtöltött baoval mi is a bőséget szeretnénk szimbolizálni és ezzel kívánunk szerencsében gazdag új évet
- mesélte Lu Boen, a 101 Bistro tulajdonosa.
A Pingrumba a kínai újév alkalmából grillezett argentin rák nyárssal készül, melyet harisszás majonézzel tálalnak.
Közel-keleti étteremként komoly fejtörést okozott számunkra a kínai újév inspirálta menü, de egy kis kutatómunka után megszületett a tökéletes fogás. A tenger gyümölcsei a szerencsét és a gazdagságot jelképezik, így egyértelmű volt, hogy erre építjük a kulturális találkozást. Mivel a faszén kiemelten fontos eleme a konyhánknak, a vörös garnélát grillen készítjük, a fejével együtt. Ez kulcsfontosságú, hiszen a fejben található hús és „belsőség” adja a rák esszenciáját. Fogyasztás előtt érdemes kinyerni ezt a részt, majd a füstös farokhússal együtt élvezni az ízeket, végül pedig belemártani az enyhén csípős, házi harissza majonézbe
– tudtuk meg Labancz Dávidtól, a Pingrumba konyhafőnökétől.
A Szaletly a kortárs magyar konyha képviselője, a kínai újév inspirálta tematikus hétre azonban különleges fogást álmodtak meg – konfitált császáros gőzölt zsemlét kínálnak majd, narancsos hoisin szósszal és szezámos salátával.
A fogást séfünk, Bernát Dániel ázsiai utazása inspirálta. A buci a knédli és a bao könnyed találkozása. A császárhús a Szaletly szárazpáccal készül, majd konfitálással válik igazán omlóssá. A mártás alapját az ázsiai konyha egyik meghatározó eleme, a hoisin adja, amelyet egy leheletnyi narancs frissít. Az összhatást a buciba kerülő roppanós saláta és a tahinis szezámkrém teszi teljessé
– árulta el Forgó Zsolt, a Szaletly képviselője. A teljes menüsor a Time Out Market Budapest oldalán elérhető.
A kínai újév a Ló éve, ami a lendületet képviseli
A kínai újév – amelyet világszerte több mint kétmilliárd ember ünnepel – a világ egyik legjelentősebb kulturális eseménye. A piros szín a szerencse és a bőség jelképe, az ünnepi ételek pedig a gazdagságot, a hosszú életet és a jó szerencsét szimbolizálják. A Ló éve az energiát, a lendületet és az új kezdeteket képviseli. - ezt jelenítik meg a Market konyhái is az ételekben.
Jönnek a fánkok is a Market asztalára!
A februártól fánkhéttel búcsúznak a Time Out Market Budapestben. A hónap utolsó hetében több étterem is beemeli kínálatába a hagyományos és újragondolt fánkokat.
A vendégek többek között kóstolhatnak bao fánkot szezonális gyümölcsökkel a 101 Bistro-tól, csörögefánkot sárgabarackkal és gyömbérrel a Casa Christától, míg a Pingrumba kardamomos fánkkal, a Szaletly pedig túrófánkkal csatlakozik a kínálathoz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre