Kínai újév: kínai konyha és februári fánkkülönlegességek egy helyen, a Blahán

A kínai újév alkalmából a február 16-22-i héten új, különleges fogások érkeznek a Blahán tavaly ősszel megnyitott Time Out Market Budapest éttermei kínálatába, miközben a borrajongók még a Furmint Február tételeit is kóstolhatják. Február 23-március 1, között pedig a fánkok sem hiányozhatnak az étlapokról és a pultokról. Aki csak egy hétköznapi ebédre ugrana be, az sem fog csalódni: 3490 forintos áron az ikonikus konyhák menüjéből válogathat. Benéztünk a Market néhány konyhájába, hogy megmutassuk, mi kerül az asztalra a kínai héten a Blaha Lujza téri Corvin Palace-ban.

A Time Out Market Budapest kínálata a kínai újév alkalmából: kínai menü (Fotó: Time Out Market)

A Time Out Market Budapest a kínai újév alkalmából február 16–22. között limitált, tematikus fogásokkal várja a vendégeket. A résztvevő éttermek séfjei kifejezetten erre az alkalomra állították össze különleges kreációikat, amelyek a magyar fővárosba, a Market asztalaira hozzák a kínai újév jellegzetes ízeit és gasztronómiai hagyományait.

A kínai újévre egy tépett kacsás gua baoval készülünk. Ez egy igazi klasszikus 101-es bao, amit ez alkalomból szerettünk volna bemutatni. A lu wei szószban konfitált kacsahús mellé hoisin szósz és néhány szelet uborka kerül a pihepuha, házi baoba, ami így egy igazán különleges ízélményt biztosít, amelyet mélyen átjár a fahéj, a csillagánizs és a fekete kardamom aromája. Kínában, újévkor hagyományosan piros, pénzes borítékot ajándékoznak egymásnak az emberek a bőség jegyében - a gua bao félbehajtott formája pedig némileg erre emlékeztet. A gazdagon, szaftos kacsahússal megtöltött baoval mi is a bőséget szeretnénk szimbolizálni és ezzel kívánunk szerencsében gazdag új évet

- mesélte Lu Boen, a 101 Bistro tulajdonosa.

Kacsás gua bao - mesés tépett hússal (Fotó: Fodor Erika)

A Pingrumba a kínai újév alkalmából grillezett argentin rák nyárssal készül, melyet harisszás majonézzel tálalnak.

Közel-keleti étteremként komoly fejtörést okozott számunkra a kínai újév inspirálta menü, de egy kis kutatómunka után megszületett a tökéletes fogás. A tenger gyümölcsei a szerencsét és a gazdagságot jelképezik, így egyértelmű volt, hogy erre építjük a kulturális találkozást. Mivel a faszén kiemelten fontos eleme a konyhánknak, a vörös garnélát grillen készítjük, a fejével együtt. Ez kulcsfontosságú, hiszen a fejben található hús és „belsőség” adja a rák esszenciáját. Fogyasztás előtt érdemes kinyerni ezt a részt, majd a füstös farokhússal együtt élvezni az ízeket, végül pedig belemártani az enyhén csípős, házi harissza majonézbe

– tudtuk meg Labancz Dávidtól, a Pingrumba konyhafőnökétől.