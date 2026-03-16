RETRO RÁDIÓ

„Egyszerűen nem tudtam megvédeni magam” – Földes Eszter bántalmazó kapcsolatáról vallott

Párkapcsolati erőszak áldozata volt Földes Eszter.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 15:35
Sokkoló részleteket osztott meg 23 éves korából a színésznő a Bóta Caféban. Földes Eszter úgy nyilatkozott, akkori partnere megütötte, párkapcsolati erőszak áldozata lett. Az első pofon után sokkos állapotba került, és csak az tudta mondani a férfinak: „semmi baj”.

Földes Eszter Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Egyszerűen nem tudtam megvédeni magam. Érzelmi függőségben éltem, és azt hittem, biztosan én váltottam ki, én vagyok a hibás” 

– idézte fel a borzalmas időszakot Földes Eszter.

Évekbe telt, mire ki tudott lépni ebből a mérgező kapcsolatból, és végül elfogadni, hogy nem ő a felelős a történtekért – írja az Origo. – Később, csakúgy mint Balsai Móni, a szakmai pályáján is áldozattá vált. Egy rendező zaklatta őt az egyik színházi próbán. 

A "nem kívánt módon" közeledett hozzá, amikor egy vetkőzős jelenetre készült. Habár egyértelmű határozottsággal utasította vissza a férfit, a színház vezetése őt szólította fel, mondván, hogy "több tisztelettel kellene beszélni a rendező úrral" – olvasható a Blikk cikkében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
