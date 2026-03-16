„Egyszerűen nem tudtam megvédeni magam” – Földes Eszter bántalmazó kapcsolatáról vallott
Sokkoló részleteket osztott meg a színésznő. Párkapcsolati erőszak áldozata volt Földes Eszter.
Sokkoló részleteket osztott meg 23 éves korából a színésznő a Bóta Caféban. Földes Eszter úgy nyilatkozott, akkori partnere megütötte, párkapcsolati erőszak áldozata lett. Az első pofon után sokkos állapotba került, és csak az tudta mondani a férfinak: „semmi baj”.
Egyszerűen nem tudtam megvédeni magam. Érzelmi függőségben éltem, és azt hittem, biztosan én váltottam ki, én vagyok a hibás”
– idézte fel a borzalmas időszakot Földes Eszter.
Évekbe telt, mire ki tudott lépni ebből a mérgező kapcsolatból, és végül elfogadni, hogy nem ő a felelős a történtekért – írja az Origo. – Később, csakúgy mint Balsai Móni, a szakmai pályáján is áldozattá vált. Egy rendező zaklatta őt az egyik színházi próbán.
A "nem kívánt módon" közeledett hozzá, amikor egy vetkőzős jelenetre készült. Habár egyértelmű határozottsággal utasította vissza a férfit, a színház vezetése őt szólította fel, mondván, hogy "több tisztelettel kellene beszélni a rendező úrral" – olvasható a Blikk cikkében.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
