Teljesen felforgatja az életedet holnaptól a Tűz Ló éve

A kínai holdújévvel megkezdődik az igazi spirituális nagytakarítás. De miért piros a távol-keleti országokban minden? Most lerántjuk a leplet a Nian szörny legendájáról és a holdújév titkairól.

Miért piros minden a kínai holdújév idején? Fotó: Forrás/Pexels

Kínai holdújév titkai – felkészültél a vágtára?

A holdújév hagyománya egy Nian nevű, oroszlánfejű, szarvakkal és éles fogakkal rendelkező, hatalmas, mitológiai lénnyel kezdődött. A legenda úgy tartja, hogy minden év elején lejött a hegyekből, hogy felfalja a falusiakat és a készleteiket. Azonban egy idős bölcs felfedte, hogy a rém fél a piros színtől, a zajtól és a tűztől, így az emberek elkezdték pirossal borítani a házaikat és petárdákat durrogtatni. Ez a hagyomány pedig a mai napig részese a kínai kultúrának.

A holdújév mindig az újhold idején kezdődik, ami a második újholdra esik a téli napforduló után. Idén február 17-én Kínában, Vietnámban, Koreában és Szingapúrban is megáll majd az élet, sőt, a világ minden nagyvárosában tartanak lampionos felvonulásokat, amikor a világ egynegyede a Tűz Ló évének eljövetelét ünnepli.

A holdújév a megújulás, a családi béke és a szerencsevárás ünnepe, nincs fix dátuma, mint a szilveszternek. Többnyire január 21. és február 20. közé esik.

A kínaiak szerint a holdújév első napján dobd a sarokba a takarítóeszközöket, ugyanis ha ekkor állsz neki rendet rakni, akkor a küszöbön túlra lököd a frissen érkezett szerencsédet. Ugyanez igaz a hajmosásra is, a hagyomány szerint a víz ugyanis egyszerűen lemossa a szerencsét a fejedről.

A legfontosabb esemény azonban a családi vacsora, ahol olyan ételeket szolgálnak fel, amiknek a neve hasonlít a kínai „gazdagság” vagy a „bőség” szavakra. A legtöbben jiaozit esznek, ami hagyományos, főtt vagy sült batyu. Formája az ősi kínai arany- és ezüstrudakra emlékeztet, így a gazdagságot, a jólétet és a családi összetartozást szimbolizálja.

A leghíresebb szokás azonban a piros boríték, a hongbao osztogatása, amibe pénzt rejtenek a gyerekeknek és a hajadonoknak. Ez egyfajta védelem a rossz szellemek ellen. Aki pirosat hord és piros borítékot kap, az elméletileg védve van minden negatív energiától.