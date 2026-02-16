Teljesen felforgatja az életedet holnaptól a Tűz Ló éve
Február 17-én vágtat be a Tűz Ló éve 2026-ba, és nem fog elnézést kérni a felfordulásért. Most megmutatjuk, hogy miről is szól a kínai holdújév.
A kínai holdújévvel megkezdődik az igazi spirituális nagytakarítás. De miért piros a távol-keleti országokban minden? Most lerántjuk a leplet a Nian szörny legendájáról és a holdújév titkairól.
Kínai holdújév titkai – felkészültél a vágtára?
A holdújév hagyománya egy Nian nevű, oroszlánfejű, szarvakkal és éles fogakkal rendelkező, hatalmas, mitológiai lénnyel kezdődött. A legenda úgy tartja, hogy minden év elején lejött a hegyekből, hogy felfalja a falusiakat és a készleteiket. Azonban egy idős bölcs felfedte, hogy a rém fél a piros színtől, a zajtól és a tűztől, így az emberek elkezdték pirossal borítani a házaikat és petárdákat durrogtatni. Ez a hagyomány pedig a mai napig részese a kínai kultúrának.
A holdújév mindig az újhold idején kezdődik, ami a második újholdra esik a téli napforduló után. Idén február 17-én Kínában, Vietnámban, Koreában és Szingapúrban is megáll majd az élet, sőt, a világ minden nagyvárosában tartanak lampionos felvonulásokat, amikor a világ egynegyede a Tűz Ló évének eljövetelét ünnepli.
A holdújév a megújulás, a családi béke és a szerencsevárás ünnepe, nincs fix dátuma, mint a szilveszternek. Többnyire január 21. és február 20. közé esik.
A kínaiak szerint a holdújév első napján dobd a sarokba a takarítóeszközöket, ugyanis ha ekkor állsz neki rendet rakni, akkor a küszöbön túlra lököd a frissen érkezett szerencsédet. Ugyanez igaz a hajmosásra is, a hagyomány szerint a víz ugyanis egyszerűen lemossa a szerencsét a fejedről.
A legfontosabb esemény azonban a családi vacsora, ahol olyan ételeket szolgálnak fel, amiknek a neve hasonlít a kínai „gazdagság” vagy a „bőség” szavakra. A legtöbben jiaozit esznek, ami hagyományos, főtt vagy sült batyu. Formája az ősi kínai arany- és ezüstrudakra emlékeztet, így a gazdagságot, a jólétet és a családi összetartozást szimbolizálja.
A leghíresebb szokás azonban a piros boríték, a hongbao osztogatása, amibe pénzt rejtenek a gyerekeknek és a hajadonoknak. Ez egyfajta védelem a rossz szellemek ellen. Aki pirosat hord és piros borítékot kap, az elméletileg védve van minden negatív energiától.
A kínai horoszkóp szerint minden évnek megvan a maga sajátos karaktere
2026-ban a Tűz Ló veszi át az irányítást a Fa Kígyótól, ami egy ritka és meglehetősen intenzív kombináció. A lángoló négylábú ugyanis a dinamizmusáról és a kiszámíthatatlanságáról híres.
A Tűz elem a szenvedélyt, az energiát és a dinamizmust képviseli. Képes megvilágítani a jövőt, de ha nem vigyázol, fel is égetheti a hidakat.
A Ló a kínai zodiákusban a szabadság, a függetlenség és a haladás jelképe. Nem tűri a korlátokat, és imádja a versenyt. Aki ebben az évben képes felpattanni a nyeregbe és irányítani a vágtát, az hatalmas sikereket érhet el.
Kínai horoszkóp évekre bontva
A kínai horoszkóp 12 állatjegyre és 5 elemre (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz) osztja a naptárt, amik alapján meg tudják mondani, mi várhat rád az adott évben. Ezek az elemek kétévente váltják egymást, és minden állatjegyhez hozzácsapódnak egyszer, mire a kör bezárul. Ezért van az, hogy bár tizenkét évente ismétlődnek az állatjegyek, az elemekkel párosítva csak hatvanévenként találkozhatunk újra – számolt be róla a Life.hu.
Keresd meg a születési évedet, hogy tudd, melyik állatjegyhez tartozol:
- Patkány: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Bivaly: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigris: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Nyúl: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Sárkány: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Kígyó: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Ló: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Kecske: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Majom: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Kakas: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Kutya: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Disznó: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
