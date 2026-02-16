RETRO RÁDIÓ

Mit tartogat a Tűz Ló éve a szerelmi életed számára?

Február 17-én kezdődik a holdújév, ezzel pontot téve a Kígyó év végére. A helyébe pedig bevágtat a Tűz Ló! Kíváncsi vagy, mit jelenthet ez a szerelmi életedre nézve? Nos, többet, mint gondolnád.

Szerző: Metropol
2026.02.16.
tűz ló éve tűz ló kínai holdújév szerelem

A Ló évében született emberek függetlenek, ugyanakkor odaadók és őszinték. Nem könnyű őket betörni, mert mindig a saját fejük után mennek, de amint elköteleződnek, a végletekig hűségesek. A bizalom és a tisztesség nagyon számít nekik, nem kétszínűek, és nem tűrik a gyanús viselkedést. És pontosan ezek az értékek kerülnek előtérbe a Tűz Ló évében. Kaland és az újdonság táplálhatja a kapcsolatokat a 2026-os évben.

Február 17-én bevágtat a Tűz Ló éve
Február 17-én bevágtat a Tűz Ló éve Fotó: Forrás: Pixabay

Hogyan hat a Tűz Ló éve a szerelmi életedre? 

A Ló, a Tigris vagy a Sárkány évében született embereknek sosem kell indok a kalandvágyra, az önkifejezésre vagy a szenvedélyre, így számukra ez izgalmas év lehet a nagy szerelmi gesztusok megtételére.

A patkány, a Bivaly vagy a Kakas évében születettek számára ez az év izgalmas lehet, ugyanis remek lehetőség nyílik arra, hogy valami újat próbáljanak ki és kilépjenek a komfortzónájukból a kapcsolataikban. Őket a védelmező és hűséges természetükért szeretik, és egy romantikus kockázatvállalás váratlan jutalmakat hozhat számukra. 

A Kecske évében születettek hűséges szeretők, és a Ló éve lehet az az időszak, amikor valami, amibe sok időt fektettek, végre kifizetődik, vagy amikor végre készen állnak megszabadulni valamitől, ami már nem szolgálja őket. 

A Majom évében születetteknek több lehetőségük adódhat új emberekkel találkozni, vagy kalandokat átélni meglévő partnerükkel. 

A kedves és néha félénk Nyúl jegyűek élvezhetik az idei tüzes energiát, amikor zajlik körülöttük az élet: hátradőlhetnek és élvezhetik a műsort, akkor kapcsolódva be, amikor azt jónak érzik. 

A Disznó évében született emberek értékelni fogják a Tűz Ló „amit látsz, azt kapod” típusú energiáját. 

Ami a Kutya évében születetteket illeti, akik szintén nem szeretnek játszmázni, ők lelkesek lesznek a lehetőségért, hogy szabadon és vadul száguldjanak választottjukkal, ahelyett, hogy egész nap otthon ülnének. 

A Kígyó évében születetteknek mérsékelniük kell birtoklási vágyukat, mivel a Tűz Ló nem hagyja magát gyeplőn tartani, ez nagy áttöréseket is hozhat a kapcsolataikban. Dönthetnek úgy, hogy ideje továbblépni, ha partnerük érzelmileg hanyag - számolt be róla a Vogue.

Nem számít, melyik évben születtél, a Tűz Ló éve a vágyaid kinyilvánításának, a szerelmed bátor megosztásának és a kockázatvállalásnak az ideje. A Tűz elem szenvedélyt és energiát követel. Hívd elő a benned lakozó vadlovat, és vágtázz szabadon!

 

