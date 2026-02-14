Kevesebb dugó, tisztább levegő, új zöldterületek – ezért jó a budapestieknek a Déli Körvasút
A főváros egyik legnagyobb vasúti beruházása nemcsak a közlekedést gyorsítja fel, hanem kézzelfogható változást hozhat a dugók, a levegőminőség és a városi környezet terén is. A Déli Körvasút fejlesztése látványos szakaszához érkezett: megkezdődött a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti híd betolása. De a kérdés, ami minden budapestit érint: miért jó ez nekünk?
A hídbetolás a Déli Körvasút építkezésénél nem csupán látványos mérnöki művelet, hanem annak a jele, hogy Budapest közlekedése új korszakba léphet. Ha a fejlesztés a tervek szerint elkészül, Budapest és az agglomeráció kapcsolata gyorsabbá, tisztábbá és élhetőbbé válhat, ami minden budapesti közös érdeke.
Megtudtuk: a mintegy 8 kilométeres szakaszt érintő Déli Körvasút-fejlesztés a Kelenföld és Ferencváros közötti, az ország egyik legforgalmasabb vasúti tengelyének számító vonalat bővíti. A jelenlegi két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére.
Erre azért van szükség, mert a pálya ma már elérte kapacitásának határát: a személyszállító járatok mellett a tehervonatok jellemzően csak éjszaka tudnak közlekedni. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel.
Ez kézzelfogható változást jelent majd azoknak, akik nap mint nap Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingáznak Budapestre: gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutás, kevesebb várakozás.
A beruházás egyik leglátványosabb része január 30-án kezdődött el a Bartók Béla útnál. A vasút ezen a szakaszon töltésen halad, hogy külön szintben keresztezze a fővárosi utakat. A szakemberek az új acélszerkezetű hidat a töltés felől tolták be az út fölé, így az alatta haladó autó- és villamosforgalom zavartalan maradhat.
A cél, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy íveljen át a közút és a villamospálya felett, biztosítva a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A kivitelezés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében zajlik. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.
A Déli Körvasút miért jó a Budapestieknek?
A Déli Körvasút nem pusztán vasútépítés, hanem egy komplex városfejlesztési program, amely közvetlen hatással lehet a főváros mindennapjaira.
1. Kevesebb autó, tisztább levegő
A sűrűbb és megbízhatóbb elővárosi vasúti közlekedés valódi alternatívát kínál az agglomerációból érkező autósoknak. A számítások szerint akár napi 60 ezer autóval is csökkenhet a fővárosi utak terhelése a beruházás teljes megvalósulása után. Ez mérsékelheti a dugókat, a légszennyezést és a zajterhelést is. Minden perc, amit a dugókban veszteglünk, kipufogógázt termel és szennyezi a levegőt, a kötöttpályás közlekedés ezzel szemben tisztább.
2. Gyorsabb és kiszámíthatóbb ingázás
Az új kapacitások révén csökkenhet a menetidő, kiszámíthatóbbá válik az ingázás és javul a csatlakozás a városi közlekedési hálózathoz – többek között a 4-es metróhoz és az 1-es villamoshoz. Ez nemcsak az agglomerációból érkezőknek jó: a fővároson belüli átszállási lehetőségek is javulnak, ami tehermentesítheti a belvárost.
3. Új megállók, új városi kapcsolatok
Két új, modern, akadálymentesített megállóhely épül: Nádorkert és Közvágóhíd térségében. Ezek nemcsak az Infopark és az egyetemi campusok, hanem a dél-pesti városrészek számára is új közlekedési lehetőségeket nyitnak meg. Az új állomások révén a vasút nem elválaszt, hanem összeköt városrészeket.
4. Zöldebb és rendezettebb környezet
A beruházás részeként közel 800 új fát ültetnek, zajvédő falak épülnek, új közpark és játszótér létesül, valamint egy, a vasút mentén húzódó zöldfolyosó is kialakul, gyalogos és kerékpáros kapcsolatokkal. A nagyobb fesztávolságú híd alatt kerékpáros útvonalakat is bővítenek, így a projekt a fenntartható közlekedési módokat egyszerre erősíti. Egy korábban rendezetlen, alulhasznosított terület újul meg, ami a környékbeli ingatlanok értékét tekintve is előnyös.
Százéves léptékű ez a beruházás
Budapest belső területén az elmúlt száz évben nem történt ilyen nagyságrendű vasútfejlesztés. A Déli Körvasút a budapesti vasúthálózat központi kelet–nyugati tengelyét erősíti meg, és hosszú távon biztosítja a növekvő elővárosi és nemzetközi forgalom kiszolgálását. A projekt látogatóközpontjában az érdeklődők részletesen is megismerhetik a beruházás műszaki megoldásait és városfejlesztési elemeit.
„Újbuda zöld vonala” – ezt ígéri a beruházás
Steiner Attila államtitkár videójában úgy fogalmazott: a Déli Körvasút tisztább levegőt és zöldebb közlekedést jelent majd a budapestiek számára. Elmondta: a főváros vezetése évek óta nem talál megoldást a közlekedési káoszra, az autók folyamatosan vesztegelnek a dugókban, ami jelentős kipufogógáz-kibocsátással jár.
Az új kötöttpályás közlekedés Újbuda számára tisztább levegőt jelenthet, miközben Budapest egyik legnagyobb parkrendezési projektje méltó környezetet teremt. A beruházás révén több száz autót lehet kiváltani kötöttpályás közlekedéssel.
Újbuda zöld vonala lesz, tisztább levegőt, kevesebb dugót és méltóbb környezetet fog jelenteni az itt élők számára
– fogalmazott Magyarország energetikáért felelős államtitkára.
