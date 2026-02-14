Kevesebb dugó, tisztább levegő, új zöldterületek – ezért jó a budapestieknek a Déli Körvasút

A hídbetolás a Déli Körvasút építkezésénél nem csupán látványos mérnöki művelet, hanem annak a jele, hogy Budapest közlekedése új korszakba léphet. Ha a fejlesztés a tervek szerint elkészül, Budapest és az agglomeráció kapcsolata gyorsabbá, tisztábbá és élhetőbbé válhat, ami minden budapesti közös érdeke.

A Déli Körvasút fejlesztésének talán leglátványosabb fejezete vette kezdetét január 30-án, pénteken. A V-Híd Csoport szakemberei egy egészen elképesztő technológiát, az úgynevezett hosszirányú betolást alkalmazzák a Bartók Béla úton, egészen pontosan nem is az úton, hanem felette! Ezzel a módszerrel egy olyan szerkezetet kell tűpontosan a helyére illeszteni, ami nehezebb, mint tíz darab megrakott Boeing 747-es repülőgép

Megtudtuk: a mintegy 8 kilométeres szakaszt érintő Déli Körvasút-fejlesztés a Kelenföld és Ferencváros közötti, az ország egyik legforgalmasabb vasúti tengelyének számító vonalat bővíti. A jelenlegi két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére.

Erre azért van szükség, mert a pálya ma már elérte kapacitásának határát: a személyszállító járatok mellett a tehervonatok jellemzően csak éjszaka tudnak közlekedni. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel.

Ez kézzelfogható változást jelent majd azoknak, akik nap mint nap Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingáznak Budapestre: gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutás, kevesebb várakozás.

A beruházás egyik leglátványosabb része január 30-án kezdődött el a Bartók Béla útnál. A vasút ezen a szakaszon töltésen halad, hogy külön szintben keresztezze a fővárosi utakat. A szakemberek az új acélszerkezetű hidat a töltés felől tolták be az út fölé, így az alatta haladó autó- és villamosforgalom zavartalan maradhat.

A cél, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy íveljen át a közút és a villamospálya felett, biztosítva a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A kivitelezés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében zajlik. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.

A Déli Körvasút miért jó a Budapestieknek?

A Déli Körvasút nem pusztán vasútépítés, hanem egy komplex városfejlesztési program, amely közvetlen hatással lehet a főváros mindennapjaira.

1. Kevesebb autó, tisztább levegő

A sűrűbb és megbízhatóbb elővárosi vasúti közlekedés valódi alternatívát kínál az agglomerációból érkező autósoknak. A számítások szerint akár napi 60 ezer autóval is csökkenhet a fővárosi utak terhelése a beruházás teljes megvalósulása után. Ez mérsékelheti a dugókat, a légszennyezést és a zajterhelést is. Minden perc, amit a dugókban veszteglünk, kipufogógázt termel és szennyezi a levegőt, a kötöttpályás közlekedés ezzel szemben tisztább.