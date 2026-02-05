RETRO RÁDIÓ

Gigantikus acélszörnyeteg „sétál” Budapest felett

A főváros lakói az elmúlt napokban valami olyat láthattak, amit eddig csak látványos mérnöki dokumentumfilmekben: egy gigantikus, több mint 1400 tonnás acélszerkezet indult el méltóságteljesen a levegőben. Nem daruk emelik a magasba, és nem is óriási tréler szállítja – ez a híd a „saját lábán”, milliméterről milliméterre araszolva foglalja el végső helyét a Bartók Béla út felett.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.02.05. 08:00
híd építészet Budapest

A Déli Körvasút fejlesztésének talán leglátványosabb fejezete vette kezdetét január 30-án, pénteken. A V-Híd Csoport szakemberei egy egészen elképesztő technológiát, az úgynevezett hosszirányú betolást alkalmazzák a Bartók Béla úton, egészen pontosan nem is az úton, hanem felette! Ezel a módszerrel egy olyan szerkezetet kell tűpontosan a helyére illeszteni, ami nehezebb, mint tíz darab megrakott Boeing 747-es repülőgép.

Bartók Béla út
Ezt a tömeget most éppen a Bartók Béla út felett mozgatják Budapesten. Fotó: Hatházi Tamás / MTI

 

Ezt a tömeget most éppen a Bartók Béla út felett mozgatják

A látvány szó szerint lélegzetelállító: az óriási acélváz, mint egy lassított felvételen mozgó fémszörnyeteg, kúszik előre a pilléreken. Az első napon még "rohamtempóban", közel 20 métert sikerült megtenni

Ezen a héten azonban már a biztonságé és a precizitásé a főszerep: a szakemberek napi 10 méteres haladással számolnak, ami nagyjából olyan sebesség, mintha egy csiga próbálná átszelni a várost – csak éppen ez a „csiga” 1400 tonna acélból van.

Miért ekkora szám ez?

  • Súlyrekord: Ez a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezete.
  • Mérnöki bravúr: A betolás során folyamatosan figyelni kell a súlypontra és a szélterhelésre is.
  • Városi látkép: A Bartók Béla út felett átívelő híd teljesen megváltoztatja a környék hangulatát, modern karaktert adva a kerületnek.

A munkálatokat folyamatosan figyelik a járókelők is, hiszen nem minden nap látni, ahogy egy híd „átkel az úton”. 

Ha minden a tervek szerint halad, az acélóriás e hét péntekre érkezik meg a végleges helyére, ahol végre „megpihenhet”.

Ez a fejlesztés nemcsak a szemnek izgalmas: a Déli Körvasút bővítése kulcsfontosságú Budapest közlekedése szempontjából, hiszen több vonatot és sűrűbb menetrendet tesz majd lehetővé. De addig is, amíg az első szerelvények átrobognak rajta, a látványt már most is élvezhetjük! 

A képre kattintva galéria nyílik a modern mérnöki tudomány diadaláról a Bartók Béla út felett!

Mérnöki bűvésztrükk a Bartók Béla úton

fotótegnap, 13:40

 

 

