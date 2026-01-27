Függőséggel vívott harc: közel tíz év józanság után visszaesett a híres színésznő

Natasha Lyonne az évek során többször is nyilvánosan beszélt rehabilitációs kezeléseiről, valamint arról az elszántságáról, hogy megszabaduljon a drog- és alkoholfüggőségétől. Legutóbb a közösségi médiában osztotta meg, hogy nemrég visszaesett.

Drogfüggőséggel küzd az Orange Is the New Black című sorozat színésznője – Fotó: unsplash.com

Natasha Lyonne őszintén beszél függőségéről

Január 23-án az X-en ezt írta:

„Nyilvánosságra hoztam a visszaesésemet, további információk hamarosan.”

Számos rajongó küldött neki bátorító üzeneteket, és sokan saját alkohol- és drogfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeikről is megnyíltak.

Egy későbbi bejegyzésben a híres színésznő maga is biztató szavakkal fordult követőihez. Így fogalmazott:

Ha ma még senki nem mondta volna: szeretlek. Nem számít, milyen mélyre jutottunk, idővel meglátjuk, hogyan segíthet a tapasztalatunk másokon. Tartsatok ki, gyerekek. Ne adjátok fel a csoda előtt. Tapétázzátok ki az elméteket szeretettel. A többi csak zaj és badarság.

Az Amerikai pite sikerét követően a ’90-es években megugró népszerűsége után Lyonne a Guardiannek adott interjúban elismerte, hogy ő is azok közé a gyerekszínészek közé tartozott, akik később szerhasználati problémákkal küzdöttek. A 2000-es évek elején számos, alkohollal és drogokkal kapcsolatos botránya került a címlapokra, az ittas vezetéstől kezdve egészen addig, hogy 2005-ben egy New York-i kórház intenzív osztályára került. A sztár elmondta, hogy abban az időszakban annyira messzire ment, hogy egyáltalán nem foglalkoztatta az, hogy tönkremegy a karrierje.

Lyonne szerint az orvosok közölték vele, hogy hepatitis C-ben szenved, összeomlott a tüdeje, valamint egy speciális szívfertőzést is diagnosztizáltak nála, amelyet „heroin szívnek” is neveznek, mivel a hosszan tartó heroinhasználat egyik következménye.

Nem hittem, hogy visszatérek… szóval igazából nem is érdekelt. Amikor olyan mélyre jutsz a szörny gyomrában, mint én, ott egy teljesen más világ létezik, és valami olyasmi, mint a show-biznisz, a Föld legostobább dolgának tűnik. Gyakorlatilag halott voltam, érted? Rengetegen nem térnek vissza. Ez óvatossá és önkritikussá tesz

– nyilatkozta a színésznő.