Függőséggel vívott harc: közel tíz év józanság után visszaesett a híres színésznő

Natasha Lyonne mindig nyíltan beszélt az alkohol- és drogproblémáival folytatott küzdelméről.
Natasha Lyonne az évek során többször is nyilvánosan beszélt rehabilitációs kezeléseiről, valamint arról az elszántságáról, hogy megszabaduljon a drog- és alkoholfüggőségétől. Legutóbb a közösségi médiában osztotta meg, hogy nemrég visszaesett.
Natasha Lyonne őszintén beszél függőségéről
Január 23-án az X-en ezt írta:
„Nyilvánosságra hoztam a visszaesésemet, további információk hamarosan.”
Számos rajongó küldött neki bátorító üzeneteket, és sokan saját alkohol- és drogfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeikről is megnyíltak.
Egy későbbi bejegyzésben a híres színésznő maga is biztató szavakkal fordult követőihez. Így fogalmazott:
Ha ma még senki nem mondta volna: szeretlek. Nem számít, milyen mélyre jutottunk, idővel meglátjuk, hogyan segíthet a tapasztalatunk másokon. Tartsatok ki, gyerekek. Ne adjátok fel a csoda előtt. Tapétázzátok ki az elméteket szeretettel. A többi csak zaj és badarság.
Az Amerikai pite sikerét követően a ’90-es években megugró népszerűsége után Lyonne a Guardiannek adott interjúban elismerte, hogy ő is azok közé a gyerekszínészek közé tartozott, akik később szerhasználati problémákkal küzdöttek. A 2000-es évek elején számos, alkohollal és drogokkal kapcsolatos botránya került a címlapokra, az ittas vezetéstől kezdve egészen addig, hogy 2005-ben egy New York-i kórház intenzív osztályára került. A sztár elmondta, hogy abban az időszakban annyira messzire ment, hogy egyáltalán nem foglalkoztatta az, hogy tönkremegy a karrierje.
Lyonne szerint az orvosok közölték vele, hogy hepatitis C-ben szenved, összeomlott a tüdeje, valamint egy speciális szívfertőzést is diagnosztizáltak nála, amelyet „heroin szívnek” is neveznek, mivel a hosszan tartó heroinhasználat egyik következménye.
Nem hittem, hogy visszatérek… szóval igazából nem is érdekelt. Amikor olyan mélyre jutsz a szörny gyomrában, mint én, ott egy teljesen más világ létezik, és valami olyasmi, mint a show-biznisz, a Föld legostobább dolgának tűnik. Gyakorlatilag halott voltam, érted? Rengetegen nem térnek vissza. Ez óvatossá és önkritikussá tesz
– nyilatkozta a színésznő.
Barátnője és színésztársa, Chloë Sevigny támogatásának, valamint egy bírósági rehabilitációs kötelezésnek köszönhetően Lyonne 2006-ban tiszta életet kezdett. Később ugyan voltak megingásai, és korábban arról is beszélt, hogy mekkora nehézséget okozott számára a felépülő heroinfüggő, Nicky Nichols megformálása a Netflix Orange Is the New Black című sorozatában – számolt be róla az Unilad.
A szerep kihívásairól így nyilatkozott:
„Számomra problémás lehet ezeknek a jeleneteknek az eljátszása, mert túlságosan is jól ismerem őket. Természetesen sok azonos érzés bennem is megvan, talán az az önpusztító erőszak, ahogyan korábban viselkedtem, már eltűnt. Így valahogy valóban vissza kell találnom ahhoz az érzéshez.”
