Ez a csillagjegy ma nagy hatással lehet valakire
A Bika elbizonytalanodhat, az Oroszlán fellelkesül. Egy csillagjegy pedig ügyesen manipulálhat.
Nem egyszerű a mai nap. Február 19-e sok csillagjegy szülöttét próbára teheti. Míg a Bika elbizonytalanodhat, az Oroszlán fellelkesül, addig a Nyilas komoly hatást gyakorolhat valakire, s elérheti nála, hogy az elképzelése szerint cselekedjen.
Napi horoszkóp: 2026. február 19., csütörtök – A Nyilas csillagjegy szülötte komoly hatást gyakorolhat valakire
Kos
Csütörtökön még a Halak jegyében jár a Hold, de este már átlép az ön jegyébe. Emiatt napközben gyülekezhetnek a viharfelhők, és idegeskedhet valamin, mert a Halak Hold nemcsak a pozitív érzéseket, hanem a félelmeket is felnagyítja. Estére azonban mintha elfújnák ezeket, és végre megkönnyebbülhet.
Bika
Elbizonytalanodhat, mert csütörtökön senki sem tud egyértelmű tanácsot adni egy bonyolult és kényes helyzetben. A megoldást ön fogja megtalálni, nem más – csak hinnie kell önmagában. Legyen még egy kis türelemmel, mert a megérzései utat mutatnak.
Ikrek
Általában elképesztő ügyességgel képes párhuzamosan több feladatot is kezelni, ma azonban ez könnyen kudarcba fulladhat. Nem lenne szabad egyszerre túl sok dologgal foglalkoznia, különösen hasonló fontosságú ügyekkel, mert könnyen összezavarodhat.
Rák
Valaki csütörtökön nagyon próbára teheti a türelmét a munkahelyén. Amikor egyébként is sürgeti az idő, éppen akkor zavarhatja, kérdezhet, vagy ismételheti el többször ugyanazt a problémát. A Halak Merkúr sok beszédet és szétszórt információt jelez, amelyek között nehéz lehet rendet tennie.
Oroszlán
Csütörtökön izgalmas, új ötletek születhetnek, amelyek azonnal lelkesítik. Legszívesebben rögtön bele is vetné magát a megvalósításba. Ma azonban inkább arra kellene koncentrálnia, hogy befejezze, amit már elkezdett, különben könnyen kifuthat az időből.
Szűz
Csütörtökön nem lesz egyszerű mindenre időt szakítania. Mintha egyszerre kellene helytállnia élete minden területén: a munkahelyén, az otthonában, a baráti körében – mindenhol akad sürgős és fontos teendő.
Mérleg
A kérdezés sokkal hasznosabb, mint gondolná. Csütörtökön a kérdései egészen új irányba terelhetik. Olyan utak nyílhatnak meg ön előtt, amelyeken érdemes lesz végighaladnia – akár szó szerinti, akár átvitt értelemben.
Skorpió
Valaki nagyon szeretné meggyőzni arról, hogy téved. Ne hagyja magát! Lehet szó hitbéli vagy világnézeti kérdésről, de fontos, hogy kitartson a saját meggyőződése mellett. Az illető valójában csak elbizonytalanítani próbálja.
Nyilas
Csütörtökön ügyesen „szórja el a magvakat” egy beszélgetés során, és ezzel elérheti, hogy mások az elképzelései szerint cselekedjenek. Ne éljen vissza ezzel a képességével, de jó ügy érdekében bátran használhatja. Ma kifejezetten jó hatással lehet másokra.
Bak
Úgy érezheti, mintha néhányan csütörtökön a türelmét tesztelnék. Többen is lehetnek, akik apróságokon felkapják a vizet, esetleg vitába szállnak önnel teljesen feleslegesen. Bármennyire is túlérzékeny ma a hangulat, ne vágjon vissza!
Vízöntő
Ma az az érzése lehet, hogy két fontos lehetőség között kell döntenie. Nem könnyű választás, és talán nem is látja még tisztán, melyik irány lenne a jobb. Az intuíciója azonban megsúgja a helyes választ. Ismerje fel, hogy most valóban a saját érdekei a legfontosabbak.
Halak
Ma figyeljen minden apró részletre és körülményre. Jó lehetőségek érkeznek, de az ön feladata lesz, hogy észre is vegye őket. A párkapcsolatában feszültség adódhat, ezért érdemes egyeztetniük a programokat, nehogy félreértés alakuljon ki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre