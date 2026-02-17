A Házasság első látásra Kármenje bevallotta: „Küzdök a kilókkal…”
Tigyi Kármen bevallotta: küzd a kilókkal. A Házasság első látásra szereplője bikinis fitneszversenyre készül, ehhez pedig először híznia, majd fogynia kell...
A Házasság első látásra 3. évadának szereplői közül többen boldog párkapcsolatban élnek a műsor óta: igaz, nem a pszichológusok által választott személlyel. A legígéretesebbnek Tigyi Kármen és Szilágyi Dani házassága tűnt, de azóta ők is szakítottak, a volt feleség pedig sokat fejlesztette azóta a belső értékeit – a külsejéről nem is beszélve! Újra fitneszversenyre készül, de nem várt akadályba ütközött.
„Nem szeretnénk, hogy megint csak 50 kilósan álljak színpadra”
Házasság első látásra Kármenje bikini fitneszmodellként korábban már nagy sikereket ért el, és a tavalyi embert próbáló év után újra a színpadra vágyik. Egy ilyen jellegű felkészülés sosem könnyű, most pedig különösen meg kell küzdenie a várt alakért!
„Gőzerővel készülök a júliusi Muscle Beach Siófokra. Új edzőm van, nagyon elszántak vagyunk, de kisebb akadályba ütköztünk. Tíz hetem van a tömegnövelésre, de a súlyom nem iparkodik felfelé” – fogalmazott Kármen, elismerve: ő is küzd a súlyával – csak ő éppen hízni szeretne.
„Szóval küzdök a kilókkal! Nem szeretnénk, hogy megint csak 50 kilósan álljak színpadra, mint legutóbb: az nagyon vékony. Ezúttal szeretnénk minőségibb izomtömeget felmutatni, 51-52 kiló lenne az ideális. De ahhoz fel kell mennem most 56 kilóig. Ez pedig nagy kihívás. 2000 kalórián vagyok most, tisztán eszek, hogy minél kisebb legyen a »zsírosodás«. Az izomnövelés, a nagysúlyos edzések vannak hangsúlyban. Heti négy alkalommal edzek, de túlzásba sem szabad vinni, a regeneráció is fontos, pihenőnapokat is be kell tartani.”
Ez a felkészülési időszak most nem könnyű, többször is fáradtnak éreztem magam. Hiszek a spirituális dolgokban és abban, hogy a bolygó-együttállások is hatással lehetnek a lelkiállapotunkra, energiaszintünkre.
Házasság első látásra Kármen új párjáról: „Minden klappol”
S ez még csak a kezdet, bár Kármen küzd a tömegeléssel, az ezt követő versenydiéta is komoly megpróbáltatás.
„Agyilag fel vagyok készülve rá, de elismerem, hogy a korábbi években a versenydiéta egy mentális hadviselés volt. De most új edzőm van és más módszerrel készülünk. Ráadásul otthon is van »erősítés«” – utalt Kármen új párjára, akiről nemrég elárulta:
„A műsor után, miután szeptemberben elköltöztem Danitól, zárkózott voltam, nem akartam ismerkedni. Viszont két nappal a költözés után rám írt egy régi ismerősöm, Ádám. Baráti beszélgetésnek indult, tényleg nem éreztem magamat készen egy kapcsolatra. De aztán azon kaptam magam, hogy egész nap pötyögünk, csetelünk egymással. Végül pont jó pillanatban hívott el randira is, és mára együtt vagyunk…” – idézte fel Kármen.
„Kedves, odaadó, támogató. Csupa jót tudok elmondani róla! Úgy veszem észre, ez az a kapcsolat, amire egész életemben vágytam. Minden nehézséget szépen meg tudunk beszélni, jó a kommunikáció köztünk, iszonyatosan érzelmes, minden klappol” – áradozott Kármen, aki hosszú távra tervez Ádámmal.
„Végre nem kell azon agyalnom, hogy mire gondolhat: mert elmondja. A szituációk, amik a korábbi kapcsolataimban hatalmas vitát szültek, itt meg sem történnek, mert az első pillanatban higgadtan le tudjuk kommunikálni” – nyugtázta a fitneszmodell, aki úgy érzi, a Házasság első látásra szereplőjeként nem tudta megmutatni az igazi arcát Dani feleségeként.
Elég nagy bohócot csináltam magamból. 2025 olyan lett, amilyen – levontuk a következtetéseket, tanultunk belőle
– nevetett Kármen, majd hozzátette, reality jellegű műsorban már nem szerepelne, de ahol a sportteljesítmény számít, ott még megmérettetné magát.
