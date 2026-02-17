A Házasság első látásra Kármenje bevallotta: „Küzdök a kilókkal…”

A Házasság első látásra 3. évadának szereplői közül többen boldog párkapcsolatban élnek a műsor óta: igaz, nem a pszichológusok által választott személlyel. A legígéretesebbnek Tigyi Kármen és Szilágyi Dani házassága tűnt, de azóta ők is szakítottak, a volt feleség pedig sokat fejlesztette azóta a belső értékeit – a külsejéről nem is beszélve! Újra fitneszversenyre készül, de nem várt akadályba ütközött.

A Házasság első látásra Kármenje a súlyáról beszélt (Fotó: Bors)

„Nem szeretnénk, hogy megint csak 50 kilósan álljak színpadra”

Házasság első látásra Kármenje bikini fitneszmodellként korábban már nagy sikereket ért el, és a tavalyi embert próbáló év után újra a színpadra vágyik. Egy ilyen jellegű felkészülés sosem könnyű, most pedig különösen meg kell küzdenie a várt alakért!

„Gőzerővel készülök a júliusi Muscle Beach Siófokra. Új edzőm van, nagyon elszántak vagyunk, de kisebb akadályba ütköztünk. Tíz hetem van a tömegnövelésre, de a súlyom nem iparkodik felfelé” – fogalmazott Kármen, elismerve: ő is küzd a súlyával – csak ő éppen hízni szeretne.

„Szóval küzdök a kilókkal! Nem szeretnénk, hogy megint csak 50 kilósan álljak színpadra, mint legutóbb: az nagyon vékony. Ezúttal szeretnénk minőségibb izomtömeget felmutatni, 51-52 kiló lenne az ideális. De ahhoz fel kell mennem most 56 kilóig. Ez pedig nagy kihívás. 2000 kalórián vagyok most, tisztán eszek, hogy minél kisebb legyen a »zsírosodás«. Az izomnövelés, a nagysúlyos edzések vannak hangsúlyban. Heti négy alkalommal edzek, de túlzásba sem szabad vinni, a regeneráció is fontos, pihenőnapokat is be kell tartani.”

Ez a felkészülési időszak most nem könnyű, többször is fáradtnak éreztem magam. Hiszek a spirituális dolgokban és abban, hogy a bolygó-együttállások is hatással lehetnek a lelkiállapotunkra, energiaszintünkre.

Házasság első látásra Kármen új párjáról: „Minden klappol”

S ez még csak a kezdet, bár Kármen küzd a tömegeléssel, az ezt követő versenydiéta is komoly megpróbáltatás.

„Agyilag fel vagyok készülve rá, de elismerem, hogy a korábbi években a versenydiéta egy mentális hadviselés volt. De most új edzőm van és más módszerrel készülünk. Ráadásul otthon is van »erősítés«” – utalt Kármen új párjára, akiről nemrég elárulta: