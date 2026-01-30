Titokban becsajozott a Házasság első látásra sztárja: „Tudom, mit akarok”

A Házasság első látásra Szilágyi Danija igencsak viharosan vált el egykori feleségétől, ami rengeteg lelki sérüléssel járt számára. Emiatt többször is kijelentette, hogy egyelőre nem áll készen egy új kapcsolatra, most viszont valami mégis megváltozott. Tigyi Kármen volt férje ugyanis egy titokzatos románcról rántotta le a leplet, bár mint kiderült, nem lett éppen jó vége.

A Házasság első látásra Dani és Kármen számára nem hozta meg a vágyott happy endet, az exférj azóta sem találja az igazit Fotó: TV2

A Házasság első látásra Kármen és Dani számára nem alakult épp fényesen, hiszen bár a műsor után szeptemberig még együtt éltek, de végül mégis a szakítás mellett döntöttek. Ezután Danit Miló Vikivel is összeboronálták, de mindketten cáfolták, hogy szerelem szövődött volna közöttük. Most viszont kiderült, hogy a testépítő mégis talált egy különleges hölgyet, legalábbis azt hitte, de a kapcsolatuk tiszavirág-életűnek bizonyult.

„Az úgy volt, hogy… De aztán nem. Nagyon nem” – válaszolta sejtelmesen követői kérdésére, hogy van-e barátnője.

„Látom, nem úszom meg. Rendben. Elvégre én csináltam hülyét magamból, ideje felelősséget vállalni” – folytatta miután szembesítették vele, hogy nemrég egy hölggyel posztolt közös fotót.

Elavult vagyok. Onnantól kezdve, hogy kapcsolatom van, én csak abban a nőben gondolkodom. Tudom, hogy ezt sokan másképp látják, és ez szívük joga. De ha nem így áll hozzá, azt le kell kommunikálni. Ez nem így volt. Tudom, mit akarok, és ez nem fér bele. Szóval, ha nem jó, vége

– fejtette ki végül Szilágyi Dániel Instagram-oldalán.

A Házasság első látásra 2025-ös évadában egyedül Dani és Kármen akarták folytatni, de végül az ő házasságuk is tönkrement Fotó: TV2

Kiderült, milyen nőre vágyik a Házasság első látásra Danija

A TV2 sztárja emellett azt is kifejtette, hogy mi az, ami nagyon fontos neki egy nőben. És bár külsőre is van zsánere, de a személyiség és a közös értékek számára sokkal lényegesebbek.

A belső egy »picit« fontosabb, mint a külső. Külső: vékony, vagy izmos, és értelmes, érdeklődő tekintet. Belső: értelmes, nonkonformista, nyitott, határozott, kifejező, kritikus, tudatos

– sorolta tárgyilagosan Dani.

„Ne vonzzák a tárgyak, a bizonyítás, az elismerés, a politika és a vallás. De vonzza a belső működés és az egzisztenciális kérdések (nem a TikTok-pszichológusok), a művészetek, és a sablonos kapcsolati struktúrák lebontása” – fejtette még ki nagyon konkrétan.