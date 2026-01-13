Váratlan fordulat! A Házasság első látásra szereplője visszamenne még egy évadra

A Házasság első látásra Szilágyi Dani számára, úgy tűnt, happy enddel végződik, ám mégis csúnya szakítással zárult. Tigyi Kármennel a műsor óta szakítottak, azóta pedig a reality több másik szereplőjével is hírbe hozták. Meglepően reagált a legutóbbi vádakra, miszerint Vas Rékával van együtt éppen…

A Házasság első látásra szereplője, Szilágyi Dániel és Tigyi Kármen házassága válással végződött, az izomagy férj meglepően vallott a családi állapotáról (Fotó: TV2)

Foglalt a szíve a Házasság első látásra exférjének?

Szilágyi Dániel a kigyúrt gondolkodó archetípusaként jelent meg a Házasság első látásra 3. évadában, ahol Tigyi Kármen férje lett. A kezdeti tökéletes összhangot néhány hullámvölgy törte meg, ám a végső döntést – egyedüliként ők – szerelmes mámorban hozták meg, és a folytatásra szavaztak. Azóta persze már tudjuk, hogy szakítottak, Dani pedig a műsor egy másik szereplője mellett tűnt fel. Szilágyi Dani és Miló Viki közösen indítottak kampányt a bántalmazott nők mellé állva, a közös munka iránti szenvedélyt pedig sokan úgy értelmezték, hogy izzik köztük a levegő – romantikus értelemben. Ezt ők többször cáfolták, azóta pedig Danit egy másik szereplővel hozták hírbe: Horváth Ricsi exfelesége, Vas Réka oldalán tűnt fel. A páros hamburgerezve, összebújva posztolt a napokban, ami beindította a találgatásokat.

Mikor Danit arról kérdezték, egy párt alkotnak-e, viccesen hárították a kérdést.

Réka, mit gondolsz, szerinted lemaradtunk valamiről? Arra emlékszem, hogy vacsoráztunk egyet…

– poénkodott a közösségi oldalán az izomagy, mire Réka rákontrázott: „Az a hambi…” – jegyezte meg szemforgatva.

Ölelkező képpel kavarta fel az állóvizet a Házasság első látásra párosa (Fotó: Instagram)

„Én leszek az egyedüli férj”

Szilágyi Dani Instagramján kérdésként felmerült az is, hogy talán Kármennel alkot mégis egy párt, ám Dani ezt már nem bírta indulatok nélkül.

Igen, hát persze. De Annával, Rékával és Vikivel is. Már csak Rebeka, Rita és Zavira hiányzik. Miután felvettem a muszlim vallást, csinálunk egy »3. évad újratöltve« verziót, ahol én leszek az egyedüli férj

– háborgott Dani.

Végül arra vonatkozóan, hogy akkor mi a helyzet a párkapcsolatokkal ködös választ adott.

„Egyfelől van egy testépítő életmódom, ami kötöttebbé tesz. Van egy absztrakt érdeklődésem, ami nem tárgyakra és kézzelfogható értékekre mutat. Ez még kevesebb embert enged be. Ehhez vedd még hozzá a non-konformista tendenciáimat és… Nagyon, nagyon szűk a halmaz…” – adta fel a feladványt.